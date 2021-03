Send til din ven. X Artiklen: Karateklub træner på parkeringsplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karateklub træner på parkeringsplads

Vordingborg - 31. marts 2021 kl. 17:28 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, iu. Suzie Stenberg, karatetræner i Sydsjællands Kampsportsklub, tæller højt til ti på japansk, mens eleverne laver høje knæløft som en del af dagens opvarmning. Små 20 elever er mødt op tirsdag den 23. marts til udendørs karatetræning. Karateklubben har nemlig fået lov at låne Leif Pedersen Bilers parkeringsplads, så de kan træne sammen fysisk, da klubben ikke selv har udendørs faciliteter.

Kæreste til undsætning Ideen til den lånte parkeringsplads kom fra salgschef hos Leif Pedersen Biler, Markus Storgaard. Under en samtale derhjemme, hvor Suzie Stenberg delte ud af sine frustrationer om manglende udendørs faciliteter, tilbød kæresten Markus Storgaard sin hjælp med det samme.

- Suzie sagde, at hun havde problemer med at finde et sted, de kunne træne udendørs. Og så tænkte jeg, at de jo kunne bruge vores parkeringsplads, som mere eller mindre står tom efter fyraften, siger Storgaard og pointerer, at klubben kan låne parkeringspladsen indtil de igen må træne indendørs. Og tilbuddet tog Stenberg imod med det samme. Hun forklarer, at de på den lokale boldbane ville blive forstyrret af fodboldspillere og andre, de skulle dele græsarealet med. Men på parkeringspladsen hos Leif Pedersen Biler har de ro til at træne i fred.

- Det er jo så skønt at kunne mødes fysisk. De er meget nemmere for mig som træner at rette på eleverne, og jeg tror bestemt også, at de synes, at det er langt federe at mødes fysisk, påpeger Stenberg og siger, at det giver eleverne et "lille boost" at mødes sammen igen.

Klar til graduering Under nedlukningen har Suzie Stenberg forsøgt sig med karateundervisning over zoom. Og selvom eleverne har taget overraskende godt imod det, mener hun, at de får mere ud af den fysiske træning.

- Eleverne skal jo også være klar til graduering, hvor de kan stige i rang, siger hun og tilføjer:

- Det er meget nemmere for dem at træne ordentligt, når de kan få direkte hjælp fra mig.

Først til mølle I øjeblikket træner både karateeleverne og de som træner Krav Maga sammen udendørs. Derfor har Stenberg været nødt til at lave et først til mølle-princip, da ikke alle i klubben kunne træne fysisk sammen. Men nu hvor de må mødes 50 personer til udendørs træning, regner Stenberg med at holdet hurtigt bliver fyldt op.

- Karate og Krav Maga minder meget om hinanden, så det fungerer faktisk rigtig fint, at holdene træner sammen, siger Stenberg og tilføjer, at der er masser af plads på parkeringspladsen til, at de kan træne 50 sammen.

Træning i regntøj Lige nu træner holdene udendørs uanset vejr. Stenberg siger, at der trods dårligt vejr nok skal være nogen, som vil møde op i regntøj til træning. Og den udendørs træning må eleverne hellere vænne sig til. Suzie Stenberg fortæller nemlig, at de hen over sommeren vil træne mere udendørs, også selvom det bliver tilladt at træne indenfor.

- Jeg regner ikke ligefrem med, at corona bare forsvinder. Så det er nok en god idé, at være mere udendørs end vi plejer, så vi også kan passe på os selv, påpeger hun.