Noget er kørt af sporet og Museumsforeningen mener ikke, at Museum Sydøstdanmark har et fokus, der er lokalt nok. Arkivfoto

Kan et museums-råd gøre fusionsmuseet mere lokalt?

Vordingborg - 15. november 2020 kl. 14:01 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Museum Sydøstdanmark er for stort og er ikke lokalt nok. Kommunen bør droppe støtten oprette et museumsråd, lyder kritikken fra Museumsforeningens formand efter den seneste tid museumsdebat.

Den seneste tids debat og misforståelser omkring de to små museer i Køng og Keldbylille, har fået kritikken af stor-museet, Museum Sydøstdanmark, til at spidse til. Senest har formanden for Museumsforeningen, John Holmer, rejst kritik i et åbent brev, hvor han blandt andet påpeger at stor-museet , der dækker helt til Næstved og Køge, er blevet så stort, at de ikke evner at tage sig af den lokale kulturarv og i særdeleshed bakke op om de mange samlinger og museumsfrivillige.

Han opfordrer således til at Vordingborg kommune trækker støtten til Museum Sydøstdanmark og i stedet vender tilbage til strukturen fra før de seneste fusioner, og får et "Museerne Vordingborg" tilbage.

- Et hovedpunkt i kritikken er, at museet ikke forstå sammenhængen mellem befolkning og museum, siger John Holmer der understreger at et dedikeret lokalt museum - med fokus på kulturarven lokalt - ville være en kæmpe styrke for området.

- Vi har et rigtig stort aktiv på det kulturhistoriske område i Vordingborg, og det er ærgerligt, der ikke er mere fokus på det lokale. Det kunne være en kæmpe turistattraktion, siger han og uddyber.

- De har lavet Borgcenteret - og stor ros for det. Det er rigtig flot, men det er et statsmuseum. Det er ikke et museum for Vordingborg, siger han og påpeger at museet her området primært har fokus Borgcenteret.

- Og det er på bekostning af alle de andre, siger han.

Således henleder han fokus på, de mange små museer og samlinger der er rundt omkring som måske ikke nødvendigvis er statsanerkendte, men køres af frivillige, og måske i større grad end det store museum, er med til at formidle den lokale kulturhistorie. Noget, der måske kunne mangle hos Danmarks Borgcenter der - som navnet antyder - fokuserer på "Borge, konger og magt" i hele landet, frem for Vordingborgegnens historie. John Holmer mener således at Borgcenteret skulle overlades til staten at drive, fremfor at lade det finansiere af kommunen.

- Museet er for stort. Jeg synes ikke de løser den opgave der er lokalt, hvor der faktisk er 28 små museer, som de ikke ønsker at have en andel i, som er styret af frivillige. De frivillige gør et flot stykke arbejde og det er det, Vordingborg kommune bør fokusere på. Det gør man ikke i øjeblikket, siger John Holmer, der påpeger at man fra kommunens side har overladt varetagelsen af den lokale kulturhistorie til Museum Sydøstdanmark, der mod en pose penge, skal stå for det,

- Kommunen overlader opgaven til museet - men jeg tror ikke de magter det, siger John Holmer.

En løsning På vegne af Museumsforeningen kommer han dog med et løsningsforslag, der du over at løsrive kommunen fra det overordnede museum, kunne se en fordel i at man nedsatte et museumsråd.

Meningen skulle være at museumsrådet skulle have rod i det politiske - som andre råd - og kunne hjælpe og støtte de mange små museer med til at skabe den bedst mulige formidling til folk og give de bedst mulige forhold for de mange frivillige.

- Et museumsråd ville kunne hjælpe - eksempelvis Museumsgården og Køng. Idéen er at samle folk i et råd, der kan træde til, når der er noget, siger han og understreger at man med et museumsråd, der både har politisk og økonomisk støtte, kan sørge for, at man under et kan samle og markedsføre alle museer og samlinger der er lokalt og på den måde styrke en ny museumsstruktur, hvor fokus er på Vordingborg-området fremfor Køge og Næstved, som man har stor fokus på fra Museum Sydøstdanmarks side - ikke mindst med åbningen af det nye Holmegaard.

Museumsdirektør afviser kritikken blankt: - Det er noget pjat... Keld Møller Hansen, direktør for Museum Sydøstdanmark kan ikke genkende de problemer, som Museumsforeningen rejser. Han afviser blankt. Kritikken af Museum Sydøstdanmark vækker mere undren end eftertanke hos museets direktør, der er lodret uenig i alt hvad Museumsforeningen og formand John Holmer fremfører. Han har modtaget det åbne brev, som de har sendt, men har ingen forståelse for kritikken.

En løsning - Vi har fået en større lokal forankring. Vi har ikke nedlagt noget og vi har fået flere kræfter i forbindelse med fusionerne. Det går bedre end det nogensinde har gjort, siger direktør Keld Møller Hansen.

- Skulle Danmarks Borgcenter ikke være lokalt? Det ligger i Vordingborg. Det er lavet med udgangspunkt i Vordingborgs historie. Det perspektiverer Vordingborg til resten af Danmark, siger han og påpeger at museet giver en selvforståelse og stolthed i forhold til Vordingborg.

Men har I nok lokalt? Det er jo Danmarks Borgcenter?

- Selvfølgelig har vi det. Det handler jo om Valdemarerne - og det kommer vi også til at se næste år i den nye udstilling. Jeg kan slet ikke forstå den her kritik, siger Keld Møller Hansen.

Han henviser således til at man næste år har fået lov at lave udgravninger på borgterrænnet, og at man er i gang med en helt ny udstilling, som tager udgangspunkt i lokale fund - noget du kan læse mere om i næste uges avis,

Han imødekommer dog, at man ikke har haft helt så megen aktivitet på Borgcenteret i 2020, som man havde i 2019, men at det til dels skyldes corona og at der er flere museer, de skal tage sig af.

- Vi har mange museer og vi bevæger os hele tiden rundt. Næste år giver vi den gas i Vordingborg, sige han, men understreger at man "holder er et niveau", som generelt er nogenlunde det samme rundt om på afdelingerne.

- Snapsene bliver ligeligt fordelt, siger direktøren.

Men har i så nok "snaps"? Jeg har ikke indtryk af, at der har været så meget aktivitet i Vordingborg i år. Eksempelvis havde I ikke noget i efterårsferien?

- Det er samme niveau som sidste år. Og der er jo ingen steder der har nye udstillinger hvert år, siger han.

- Men vi havde planlagt masser af aktiviteter med fejring af Dannebrog og Sankt Hans. Vi har gjort så meget vi kunne. Men vi må ikke, siger han og henviser til corona.

- Men vi har enorm aktivitet hvert år og vi har aldrig haft så meget som i 2019, tilføjer direktøren og vender tilbage til kritikken.

- At vi ikke skulle være her lokalt, er noget pjat. Vi er kede af at Museumsforeningens formand er ude med riven, for det går supergodt, siger han.

- Jeg kan ikke se problemet overhovedet, siger Keld Møller Hansen.

Museumsråd? I forhold til Museumsforeningens forslag om at lave et museumsråd, der kan støtte og hjælpe de lokale museer og skabe større lokalt fokus, møder det heller ikke opbakning fra museets direktør.

- Hvad er det man gerne vil? Det er uklart. De små museer er vokset op om sig selv og styrer sig selv. Vi gør selvfølgelig vores, hvis de har brug for hjælp, men er der et behov for et museumsråd? Det er da fint hvis nogen vil have det, siger han.

- Men før man laver et råd, så må man spørge de små museer. Hvis der er et behov for det, så er det da en god idé, men jeg tro det ikke, siger han.

Heller ikke i forhold til de frivillige, ser han noget behov for ændringer. Således påpeger han at de netop sidste år har lavet en ny frivilligpolitik på museet, i samråd med de frivillige.

- Vi gør meget for at støtte hinanden og vi tager os pænt af dem. De frivillige har det rigtig godt og vi har ikke fået nogen kritik af den måde vi arbejder med frivillige på, siger Keld Møller Hansen.

- Jeg er stolt af de frivillige og vi har et glimrende samarbejde, siger han.

Fremgang Trods coronaen, ser det ud til at museet kan notere sig for en stigning i betalende gæster for 2020.

Museet har i 2019 ellers haft det laveste antal betalende gæster i flere år, med en samlet indtægt på 1,525 millioner kroner, mod et resultat på næsten en million mere, tilbage i 2017.

- Men det handler om, at vi lukkede "boderne" i Næstved i forbindelse med flytningen til Ny Holmegaard og et fald i besøg på vikingeborgen, fortæller Keld Møller Hansen, der fortæller at selv i 2019 havde en stigning på Borgcenteret - nok grundet Danneborgseffekten. Det ser endda ser ud til at blive overgået i år, til trods for, at man ikke har haft noget egentligt nyt at byde på.

- Det hænger sammen med at mange danskere er blevet hjemme og de større museer har faktisk fået masser af flere gæster, siger Keld Møller Hansen, der påpeger at effekten dog ikke i samme grad, har givet sig til udslag hos de mindre afdelinger.