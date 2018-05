Se billedserie Maria Ebbe Olsen, Sylvester Emtoft Morgan og Samra Coralic er alle med i legepatruljen på Gåsetårnskolen i Vordingborg. Derfor var de til belønningsdag på Idrætshøjskolen Bosei, hvilket blev en våd oplevelse i det gode vejr. §Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kampsport og våde t-shirts som tak Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampsport og våde t-shirts som tak

Vordingborg - 16. maj 2018 kl. 15:33 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præstø: Man får en pokal for at være dygtig til sport og et diplom for at være dygtig i skolen. Men hvad får man, hvis man et dygtigt menneske overfor andre?

2200 elever fra folkeskoler over hele landet har ifølge Dansk Skoleidræt og Trygfonden været dygtige mennesker, fordi de har taget vare på deres skolekammerater fra de mindre klasser.

For 139 elever fra ti skoler var belønningen for den dyd en dag på Idrætshøjskolen Bosei, hvor de kunne få et afbræk fra hverdagens stile og lektier.

- De børn fortjener en belønning for deres arbejde. Det er elever, der siger ja til at gøre noget for andre, og det mener jeg må give noget anerkendelse, siger Ann-Karina Overlade, der er projektkoordinator for den såkaldte belønningsdag.

Dagen på Idrætshøjskolen Bosei nord for Præstø bød på alt fra rollespil, karate og glidebane til koreansk papirfoldning og tedrikning.

- At tage i Tivoli, i Bonbonland eller på Bakken kan vi alle gøre til alle tider. En dag som denne er lidt mere speciel. Og så bliver der også vendt om på rollerne. Normalt er eleverne de store, der tager sig af de små. Nu er eleverne selv de små, som højskolekursisterne tager sig af, siger Ann-Karina Overlade.