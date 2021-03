Jenny Nygaard glæder sig til at blive vaccineret, så hun med sit skrøbelige helbred ikke behøver at frygte coronavirussen. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kampen er forbi: Nu skal Jenny omsider vaccineres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampen er forbi: Nu skal Jenny omsider vaccineres

Vordingborg - 12. marts 2021 kl. 05:36 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Der har været vrede, frustrationer og fortvivlelse, men nu skal 71-årige Jenny Nygaard fra Vordingborg omsider vaccineres mod covid-19.

Den 16. marts får hun første stik, den 6. april andet stik.

- Kan du forestille dig, hvor glad jeg er, lyder det fra Jenny Nygaard.

Hun er hunderæd for at blive smittet med coronavirus, fordi hun både har KOL og lungekræft. Derfor har hun nærmest levet i isolation siden den ondsindede virus begyndte at hærge sidste forår.

Lige siden Jenny Nygaard i februar modtog en vaccination fra Region Sjælland til at blive vaccineret, har hun forgæves både ringet og siddet foran computeren for at booke en tid.

- Mine besværligheder med at at bestille tid til vaccination mod covid-19 har virkelig fyldt meget både nat og dag. indimellem har jeg været ved at give op, fortæller Jenny Nygaard.

Overrasket af nyhed Mandag 8. marts så som de forudgående dage til at være op ad bakke, da Jenny Nygaard tændte computeren og klikkede ind på vacciner.dk.

Her kunne hun se, at vaccinationscentret i Næstved var fjernet. Jenny Nygaard ringede derfor til Region Sjællands tidsbestilling, fordi hun troede, at der var tale om et it-problem. Det var dog ikke tilfældet. Næstved-centret var fjernet fra listen, fordi der ikke længere blev vaccineret med Pfizer-BioNTech, lød forklaringen. Stemmen i røret trøstede dog Jenny Nygaard med, at hun hver dag bare skulle prøve igen på vacciner.dk.

Jenny Nygaard tog sin vante middagslur, inden hun atter forsøgte at booke en tid. Nu var Nykøbing Falster også fjernet fra listen over mulige vaccinationssteder. Tilbage var kun Holbæk, Hillerød og andre byer, som ligger langt væk fra Jenny Nygaards bopæl.

- Afstanden var oplyst til nul kilometer. Så ringede jeg for anden gang til tidsbestillingen for at forklare mit problem, fortæller Jenny Nygaard.

Og søreme om ikke, at fru Fortuna denne gang smilede til hende, for stemmen i røret sagde: »Jeg har da Næstved på min liste. Og du kan få tid den 16. marts klokken 14.20 til første stik og 6. april klokken 14.20 til andet stik.«

Og så kunne en lettet Jenny Nygaard efter godt to ugers kamp læne sig tilbage og puste ud.

Tyveri af vacciner Undervejs har det især frustreret hende, at borgere fra andre regioner eksempelvis smutter til Næstved for at blive vaccineret.

De eftertragtede dråber mod covid-19 fordeles hver uge til landets fem regioner ud fra antallet af borgere. Senest er det kommet frem, at op mod 40 procent af de vacciner, Region Sjælland er blevet tildelt, går til borgere fra Fyn, Jylland og hovedstadsområdet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

I gruppe 5, som er Jenny Nygaards gruppe, og som består af mennesker i alle aldre med særlig risiko, er hele 40 procent af de tildelte vacciner gået til borgere med bopæl i andre regioner.

»Tyveri«, mener Jenny Nygaard, der tidligere i et læserbrev i Sjællandske har slået på tromme for, at vaccinationscentret i Næstved bliver kompenseret for den vaccine, som man sprøjter i borgere fra andre regioner.

På den måde kan de sårbare i Næstved-området blive vaccineret, skrev Jenny Nygaard.