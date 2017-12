Send til din ven. X Artiklen: Kammerater så på, mens stofmisbruger var døende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kammerater så på, mens stofmisbruger var døende

Vordingborg - 14. december 2017 kl. 09:46 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En overdosis narkotika var tæt ved at slå en cirka 30-årig vordingborgenser ihjel - for øjnene at to kammerater. Først da hans forældre kom til, blev der slået alarm, og takket være hjertemassage blev hans liv reddet, skriver Sjællandske torsdag.

Onsdag sad de to kammerater på anklagebænken i Nykøbing Falster. Anklagen lød på »at undlade efter evne at hjælpe nogen i øjensynlig livsfare«, og strafferammen går helt op til to år.

Dommen ankes næppe

De to, en kvinde på godt 50 og en mand i 30'erne, blev frikendt af domsmandsretten, og anklager Mads Skovby Hansen forventer, at anklagemyndigheden vil tage afgørelsen til efterretning.

- Sagen blev godt belyst, og dommen er begrundet, siger Mads Skovby Hansen, som havde svært ved at finde frem til retspraksis i tilsvarende sager..

Paragraffen om ikke at hjælpe en, som er i livsfare, bliver oftest brugt ved færdselsuheld, hvor skadevolderen er stukket af, altså omkring flugtbilister, og den gælder også for skibbrudne på søen. Anklager Mads Skovby Hansen skulle en snes år tilbage for at finde en sag, som kunne sammenlignes med den fra Vordingborg.

- Der er ingen tvivl om, at manden var i livsfare, siger Mads Skovby Hansen, som henviste til udsagn fra læger, hospitalsindlæggelse og til det faktum, at det var nødvendigt at sætte ind med hjertemassage.

Det var imidlertid sværere at bevise, at de to andre i lejligheden burde have grebet ind. De var begge påvirkede af stoffer, som har påvirket deres dømmekraft - og det er spørgsmålet, om han var i øjensynlig, i forståelsen synlig, livsfare

- Domsmandsretten fandt det ikke bevist, at de burde have indset, at han var i livsfare, forklarer anklageren om det springende punkt i sagen..

, Sagen blev rejst af familien til stofbrugeren, som havde taget for stor en dosis. De havde ikke hørt fra vedkommende i nogle dage, og fandt ud af at han opholdt sig i en lejlighed i Valdalsparken hos den ene af de tiltalte.