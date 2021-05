Kæmpeskulpturer på plads - ægtepar åbner nu haven for gæster

Palisadehegnet ruller til side, og ind træder man i en lille grøn oase prydet med to enorme træskulpturer. Sammen med gode folk har Carsten og Nicole Saunte knoklet for at blive færdige med deres munkehave. Den er ikke så stor som visionen for den klosterpark, de gerne ville have haft dér, hvor Antonitermunkene holdt til i Præstø. Men den er hyggelig - og så bestemmer de selv over den.