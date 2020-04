Se billedserie En gigantisk solcellepark kan meget snart være på vej i Køng Mose. Det er det tredje store solcelle-projekt inden for få måneder, som kommunen har fået en ansøgning på, og den udvikling glæder udvalgsformanden. Modelfoto: Mie Neel

Kæmpe solcellepark på 159 hektar på tegnebrættet

Vordingborg - 20. april 2020 kl. 05:46 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan meget vel ende med, at Vordingborg Kommune kan blive leveringsdygtig i grøn strøm til andre dele af landet. Med hele tre konkrete solcelle-projekter i støbeskeen og flere på vej, så vil kommunen inden for få år kunne blive mere end selvforsynende med vedvarende energi.

Seneste skud på stammen er et hele 159 hektar stort solcelleanlæg i Køng Mose. Det er et af de fem områder, der sidste efterår blev udpeget i en stor samlet plan for solcelleanlæg i Vordingborg Kommune.

- Det her er lidt af et scoop for kommunen. Alt arbejdet med vores plan for store solcelleanlæg har virkelig vist sig at bære frugt. Og dem, der har budt ind med områder til planen har også vist, at de er villige til at putte handling bag deres ord, forklarer Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknikudvalget.

Med sine 159 hektar vil projektet udfylde hele det område i Køng Mose, der er afsat i solcelle-planen. Det er det største enkeltstående projekt, som kommunen har fået en ansøgning på, men langt fra det eneste.

På få måneder har politikerne behandlet hele tre forskellige projekter for store solceller. Der er også et 120 hektar stort anlæg på vej i den sydlige del af Barmosen og et 55 hektar stort anlæg på vej i den nordlige del af Barmosen.

De lilla skraverede områder viser, hvor den

nye solcellepark efter planen skal placeres.

Illustration: Vordingborg Kommune



- Det er kæmpestort. Vi kommer til at producerer meget mere strøm, end det vi selv bruger her i kommunen. Det er en kraftig grøn omstilling, som vi står midt i, forklarer Michael Larsen.

- Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis vi her i kommunen kunne levere grøn strøm til andre dele af landet, der ikke har samme mulighed for at udlægge store arealer til solcelleanlæg, fortæller udvalgsformanden.

Det nye solcelleprojekt sendes i en otte ugers høring, når et forslag til en ny lokalplan for området ligger klar.