Se billedserie Søde Søren (det kaldte han sig) fra Amager, Katrine Kehl fra Nykøbing, Michael Steensen fra Ørslev og Per Sørensen fra Holbæk var i højt humør, allerede før kampen startede.

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe fodboldfest på Slotstorvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe fodboldfest på Slotstorvet

Vordingborg - 03. juli 2021 kl. 21:57 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Slotstorvet i Vordingborg brød ud i jubel, da slutfløjtet lød, og Danmark havde besejret de seje tjekker med cifrene 2-1.

Undervejs var de 1.000 fremmødte igennem hele følelsesregistret, for intet var afgjort før til allersidst.

Det blev en fest af de helt store, og efter kampen ville folk bare ikke hjem. Der blev sunget » vi er røde, vi er hvide, vi står sammen side om side...« og dansen brød ud. Krammere blev delt ud til vildt fremmede mennesker, og festen var total.

Der var da også grund til optimisme, da Thomas Delaney scorede til 1-0 allerede i det 5. minut, og umiddelbart inden halvlegen sluttede, fordoblede Kasper Dolberg scoringen.

Anden halvleg blev en anderledes neglebidende affære. Tjekkernes Schick reducerede hurtigt, og så blev der helt stille på Slotspladsen. Det danske hold kunne slet ikke få fat i bolden og blev ved med at sparke væk.

Der er et yndigt land bliver sunget på Slotspladsen.



Men efterhånden fik danskerne mere greb om kampen, som bølgede frem og tilbage.

Til trods for, at vores landshold havde flere store chancer, lykkedes det ikke at score igen.

Derfor var det også en lettelse og forløsning, da de seks tillægsminutter var gået, og danskerne kunne række armene i vejret.

Frivillige ofrede sig

Egentlig var det slet ikke meningen, at der skulle have været en storskærm på Slotstorvet, men torsdag annoncerede Bycentrum, at det blev der alligevel.

Det er et kæmpe arbejde at arrangere sådan en begivenhed, og det er imponerende af de frivillige i Bycentrum at løfte opgaven. Det kunne også kun lade sig gøre, fordi frivillige fra Vordingborg Festuge meldte sig, og andre var også med til at gøre det praktiske. Der var tre ølboder på pladsen, og Jens Larsen fra Tyttes Pølser havde stillet en flytbar grill op.

Tidligere borgmester Michael Seiding Larsen (V) og hans kone Birgit Nielsen havde puklet med at gøre klar på torvet fra klokken 11, og senere stod de i en ølbod. Mange helt almindelige borgere trak læsset.

Mia Skovgaard hansen og Dea Maria Egeberg

Carlsen er lige blevet studenter på HHX fra Vordingborg

Gymnasium og HF. Til fodboldkampen havde de

købt røde og hvide farver og malede hinanden.

Sjællandskes udsendte fik også et Dannebrogsflag

på kinden.



Rundt om pladsen var der et hegn, og folk skulle vise coronapas for at komme ind. Der måtte kun være 1.000 mennesker pga. coronareglerne. Det fungerede perfekt.

Arrangementet var et fantastisk eksempel på, at Vordingborg kan stå sammen og lave et godt arrangement, når det gælder.

relaterede artikler

Delaney scorede på hjørne: Skulle ikke have bolden 03. juli 2021 kl. 21:45

Mæhles perfekte papegøjeindlæg imponerer EM-holdet 03. juli 2021 kl. 21:30