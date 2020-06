Kæmpe eftersøgning efter 85-årig søndag

Håbet om at finde 85-årige Magnhild Hansen, der forsvandt fra sit hjem i Skibinge syd for Præstø søndag 14. juni, er væk. Det erkender den frivillige gruppe Forsvundne Personer, men stadig er det vigtigt at finde kvinden, der må ligge et eller andet sted.