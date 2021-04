Kulsbjerg Skole er i øjeblikket ved at få lagt et nyt tag, men det er langt fra den eneste kommunale bygning, der har problemer med taget. Foto: Lars Christensen

Kæmpe efterslæb er en bombe under tagene

Vordingborg - 16. april 2021 kl. 09:45 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der er langt fra sat nok penge af til at kunne holde Vordingborg Kommunes mange bygninger i en bare nogenlunde god stand. Det viser en ny opgørelse over kommunens bygninger.

Vordingborg Kommune har sammenlagt cirka 178.000 etagekvadratmeter, som der årligt skal vedligeholdes. Det vurderes, at der er et behov for årlig tilbagevendende investeringer på hele 18 millioner kroner, hvis der skal opretholdes bare en middelstandard på bygningerne og de tekniske installationer.

Men i mange år er der slet ikke blevet afsat så mange penge til vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, og det bærer de nu tydeligt præg af, lyder det fra kommunen.

Alene til større tagrenoveringer vurderes det, at der de næste to til fire år vil være behov for investeringer i omegnen af 35-45 millioner kroner.

- Konsekvensen af for få midler til renovering af tage og konstruktionerne kan være bygningsskader med følgevirkninger som svigt i tekniske installationer, utætheder og deraf kommende vand og skimmelskader til følge. Det er således vigtigt, at der afsættes den nødvendig økonomi til bygningsvedligehold, for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø, AT-påbud med mere, lyder advarslen fra forvaltningen til politikerne i Plan- og Teknikudvalget.

Til de kommende budgetforhandlinger skal politikerne tage stilling til et budgetønske om seks millioner kroner hvert år i de næste fire år alene til de tagkonstruktioner, der har allermest brug for at blive sat i stand.

- Der er et kæmpe efterslæb på vedligeholdelsen, erkender udvalgsformand Michael Larsen (R), der tilføjer, at problemerne går mange år tilbage.

- Der har været en alt for lang periode, hvor man ikke har gjort noget ved det her, og det rammer os nu, lyder det fra udvalgsformanden, der kan se, at mange andre kommuner også står i samme problem.