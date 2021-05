Anker Rasmussen og de øvrige frivillige i Bio Bernhard jubler. De har modtaget 270.000 kroner fra Nykredit Fonden til at renovere den gamle teater- og biografsal. Foto: Cathrine Hasager

Kæmpe donation til biograf

Efter flere afslag på ansøgninger har de frivillige i Kulturhuset modtaget en glædelig nyhed. Nykredit Fonden har tilgodeset Bio Bernhard med 270.000 kroner, som skal bruges til at renovere den gamle teater- og biografsal.

- Vi er ovenud stolte - og en smule rystede - over det meget store beløb, vi har modtaget. Der skal lyde et stort tak til Nykredit Fonden, siger Anker Rasmussen, formand for Kulturhuset Bernhard.