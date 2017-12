Illustration af den nye bro.Foto: Vejdirektoratet

Kæmpe bro-kontrakt udskydes på grund af korruptionssag

Vordingborg - 19. december 2017 kl. 16:00 Af Lars Christensen og Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Transportminister Ole Birk Olesen har tirsdag eftermiddag valgt at trække i håndbremsen i forhold til byggeriet af en ny storstrømsbro.

Efter et hastesamråd har ministeren valgt at udskyde underskrivningen af en 2,1 milliard stor kontrakt med tre italienske firmaer.

Det sker, efter der er kommet nye oplysninger frem om de italienske firmaer, der ellers har vundet den milliardstore opgave med at bygge den nye storstrømsbro.

- Med baggrund i de spørgsmål der rejser sig i forbindelse med artiklen i 3F, er det endt med, at kontrakten ikke bliver underskrevet, fortæller formanden for Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Lennart Damsbo-Andersen (S).

Han følges op af Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), som efter samrådet siger:

- Det er for at have den ekstra sikkerhed, at nu kigger vi på det igen. Det er Kammeradvokaten, der gør det på vegne af staten, for at se om alting er, som det skal være,

- Og så kan vi sætte os sammen igen kort tid inde i det nye år og gennemgå materialet, understreger ministeren.

Ole Birk Olesen forsikrer, at projektet ikke bliver væsentligt forsinket med udskydelsen af underskriften.

- Det betyder ikke nogen væsentlige forsinkelser - og måske overhovedet ingen forsinkelser - om der bliver underskrevet i dag eller kort inde i det nye år, siger han.

I Transport, - Bygnings- og Boligudvalget er man ærgerlig over, at aftalen om byggeriet af Storstrømsbroen må udsættes, men ser ingen anden udvej. Lennart Damsbo-Andersen udtaler:

- Hverken jeg eller nogen andre har haft et ønske om at udsætte sagen, men vi er nødt til at være sikre på, at vi kan slukke de her advarselslamper, der blinker, før vi kan fortsætte projektet.

Fagbladet 3F har fået indsigt i et retsdokument fra Italien, der viser, at to af konsortiets tre firmaer har været involveret i en korruptionssag for millioner af euro i deres hjemland.

Korruptionen er begået af to tidligere topledere, som begge er straffet med fængsel og millionbøder, men torsdag skal firmaerne for retten.

Korruptionsskandalen stammer fra Venedig og går helt tilbage til 2003, hvor et sindrigt system af bestikkelse og korruption blev sat i værk i forbindelse med et storstilet dæmningsbyggeri i Venedig, som det italienske ministerium for transport og infrastruktur står bag.

På trods af, at sagen går mange år tilbage og har fyldt meget i de italienske medier, kom den som en overraskelse for Vejdirektoratet.

De er tidligere blevet beskyldt for ikke at have gjort nok for at tjekke de italienske firmaer. Blandt andet af Dansk Folkepartis transortordfører Kim Christiansen, der stod bag indkaldensen til tirsdagens hastesamråd.

- Det er grotesk, at Vejdirektoratet ikke har undersøgt firmaerne ordentligt. Jeg har behov for på et politisk plan at få nogle helt klare svar i sagen, inden vi skriver under, har han forklaret til Fagbladet 3F.

