Kæmpe Venstre-koks: V-kandidat trækker sig

- Præmisserne er ændret, og det teoretiske regnestykke for hvem der opnår valg, er for mig ikke længere gennemskueligt nok. Det er alt for usikkert. Alt for meget afhænger af hvor mange listestemmer der afgives, og hvor mange der stemmer personligt. Med en 'ukendt' spidskandidat (Karina Fromberg, red.), vurderer jeg, at flere vil vælge at stemme på V-listen og ikke personligt. Det giver endnu dårligere betingelser for de sidste på listen, lyder det fra Gert Larsen.