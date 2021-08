De store tromler med kabler står klar ved transformatorstationen i Ørslev, hvorfra der i øjeblikket bliver gravet kanaler ud til Barmosen, hvor der skal opføres et solcelleanlæg. Arbejdet med at lægge kablerne i jorden forventes at begynde i indeværende uge. Fotos: Mille Holst

Kabler til solceller skal nu i jorden

Det er elnetselskabet Cerius, der driver elnettet på store dele af Sjælland, der er i gang med at lægge nye kabler til det kommende solcelleanlæg. Derfor graves der for tiden nær transformerstationen på Københavnsvej i Ørslev.

- Her fra vores transformerstation på Københavnsvej graver vi nu cirka tre kilometer nyt kabel ned og bygger en ekstra mindre station ude vest for skydebanen for at gøre klar til det solcelleanlæg, der skal bygges her næste år, forklarer projektleder John Jørgensen fra Nexel, der udfører opgaven for Cerius.