Se billedserie Seks af de syv kandidater. Bagerst fra venstre er det Jens-Christian Brandt Jørgensen, Jens Christian Børsmose og Daniel Irvold. Forrest fra venstre er det Carsten Geert Rasmussen, Jesper Adler og Lis Due Rasmussen. Foto: Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

K klar med syv kandidater - kun én er kvinde

Vordingborg - 13. april 2021 kl. 06:00 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Syv personer er klar til at tage en tørn for De Konservative i Vordingborg Kommune. Blandt de syv er der kun én kvinde. Formand Annie Holm håber, at flere vil melde sig.

- Vi vil gerne have flere kvinder med. Vores ønske er, at der kommer et par stykker mere. Vi vil gerne signalere, at Det Konservative Folkeparti bestemt også er for kvinder, siger Annie Holm og understreger, at kønsfordelingen ser bedre ud i bestyrelsen.

- Og når man kigger på vores medlemsskare, er fordelingen af mænd og kvinder også fifty-fifty. Så det handler nok i sidste ende om, hvem der har lyst og overskud til at stille op, siger Annie Holm.

Noget andet, der springer i øjnene, er at kandidaterne er nogenlunde jævnaldrende. De yngste og de ældste er ikke repræsenteret.

- Alle vores kandidater er stadig erhvervsaktive. Én af kandidaterne har stadig små børn, men ellers har vi både børnefamilier og de ældre repræsenteret i vores bestyrelse. Vi er meget opmærksomme på at repræsentere bredt, fastslår Annie Holm.

Det Konservative Folkeparti fik et historisk dårligt folketingsvalg i 2015, røg under spærregrænsen i meningsmålinger efter valget og havde ballade på de interne linjer om formandsposten. Siden fik man vendt skuden, fordoblede mandattallet ved valget i 2019 og har nærmest haft fremgang lige siden.

Det mærker man i lokalforeningerne. Siden Søren Nybo (K), Niels Fog (K) og Thomas Christfort (K) sad i kommunalbestyrelsen har partiet gennem to perioder kun haft ét mandat i kommunalbestyrelsen. Det skal der rettes op på nu.

- Vi har sat os et ambitiøst mål, så vi satser på at få to eller gerne tre ind. Vi har altid været ambitiøse, men det betyder noget, at partiet har succes på landsplan. Vi bliver mere motiverede, forklarer Annie Holm.