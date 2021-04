Jesper Adler vil gå til borgmestrene i Vordingborg, Slagelse og Næstved for at få dem til at kigge på erhvervsforeningens forslag igen.Privatfoto

Vordingborg - 02. april 2021

K-kandidat: Ja tak til motorvej fra Bårse til Slagelse

Det er ingen skam at skifte mening, hvis man er blevet klogere. Sådan siger Jesper Adler (K) efter Vordingborg Erhvervsforenings forslag om at droppe motorvejen fra Næstved til Rønnede og i stedet etablere en motorvej fra Bårse til Slagelse.

Motorvejen fra Næstved til Rønnede vil kun komme Næstved-pendlerne til gode. En motorvej fra Bårse til Slagelse gavner hele regionen, siger Jesper Adler, der er kandidat til både KV21 og RV21.

- Hidtil har regionerne stort set kun handlet om sygehuse. Men regionerne står også for de store veje. Hvis vi skal tiltrække erhverv til vores region og til Vordingborg, skal det være attraktivt for erhvervslivet at være her. Så er vi nødt til at fokusere på, hvad der gavner os bedst i stedet for hele tiden at kigge mod København, siger Jesper Adler.

- De store metropoler kører deres eget løb. De har deres egen dynamik og deres egen selvforståelse. De er ligeglade med os, fortsætter han.

Han kalder en motorvej fra Rønnede til Næstved for »et underligt knæk«. En motorvej fra Bårse til Slagelse vil kunne indgå i en korridor fra Tyskland til Norge, hvor langturschauffører kan snuppe et hvil på Kalundborg/Aarhus-overfarten i stedet for at sidde i kø ind over Fyn.

Han mener, at man skal lægge et stort transportcenter i Bårse. Muligheden for at kunne transportere varer er en forudsætning for, at erhvervsvirksomheder vælger Vordingborg Kommune, men der skal også veluddannet arbejdskraft til. En motorvej mellem Bårse og Slagelse vil styrke mobiliteten, hvilket også vil gavne bosætningen. Desuden vil den forbinde Vordingborg og Kalundborg. Det vil styrke de to store havne.