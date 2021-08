Se billedserie Daniel Irvold til venstre og Jesper Adler til højre er begge bange for, at udgifterne til det nye rådhusbyggeri vil løbe løbsk. Der er måske slet ikke brug for et nyt rådhus, lyder meldingen nu. Privatfoto Foto: Jesper Adler

K frygter at udgifterne til rådhusbyggeri løber løbsk

Hidtil har Det Konservative Folkeparti bakket op om byggeriet af et nyt rådhus i Vordingborg, men verden ser helt anderledes ud nu, end den gjorde for et år siden, og det er ikke sikkert, at det længere en god idé at bygge rådhuset.

Sådan lyder den overraskende melding nu fra såvel de konservatives nuværende kommunalbestyrelsesmedlem, Daniel Irvold, som partiets spidskandidat ved det kommende valg, Jesper Adler.

De to har i fællesskab forfattet et debatindlæg, hvor de opfordrer til, at man sætter rådhusbyggeriet på standby.

Det er nemlig det helt forkerte tidspunkt at kaste sig ud i et nyt stort byggeri, understreger Daniel Irvold.

- Vi er bange for, at budgettet bliver voldsomt overskredet, fortæller han.

Det er de stigende priser på byggematerialer, der får de konservative til at slå alarm. Resultatet af den nuværende udbudsrunde kender man først i slutningen af måneden, men tendensen kan tydeligt ses i mange andre byggeprojekter både rundt om i landet og lokalt.

I de 125 millioner kroner, som der er sat af til rådhusbyggeriet, er der allerede indregnet et beløb til uforudsete ekstraomkostninger, men slet ikke nok til at kunne rumme så voldsomme ekstraudgifter, forklarer man hos de konservative, der er alvorligt bekymret for, at budgettet løber løbsk.

Flere bør arbejde hjemme

Det er ikke kun byggeudgifterne, der får Daniel Irvold og Jesper Adler til at foreslå en pause på rådhusbyggeriet. Det kan nemlig meget vel være, at man helt kan undgå at bygge nyt.

- Coronaen har vist os, at man måske skulle kigge på alternativer til et nyt rådhus, forklarer Daniel Irvold og tilføjer, at man med hjemmearbejdspladser kan frigøre plads i kommunens eksisterende bygninger.

- Da vi godkendte rådhuset, der havde vi slet ikke den samme fortrolighed med hjemmearbejdspladser, som vi har nu. Det viser sig jo, at mange af kommunens medarbejdere trives med det. Byggesagsbehandlingstiderne er voldsomt forbedret, og i borgerservice har man fået andre måder at betjene borgerne i form af videoopkald. Det er ikke alle borgere, der har gavn af det, men for nogen er det en god løsning, forklarer Daniel Irvold og tilføjer, at man bør benytte sig af erfaringerne fra nedlukningerne.