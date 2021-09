Jysk succesborgmester: - Kan vi ellers hjælpe med noget

Se billedserie Der gemmer sig ifølge Hedensted Kommunes borgmester, Kasper Glyngø (S), ikke raketvidenskab bag god erhvervsservice. Pressefoto

Vordingborg - 04. september 2021 kl. 05:30 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Ikast- Brandes borgmester, Ib Lauritsen (V) sad for tre uger siden til møde i København, da han over telefonen fik at vide, at den midtjyske kommune for andet år i træk er nummer et på Dansk Industris nye rangliste over erhvervsvenlighed i de enkelte kommuner.

Ib Lauritsen bevarede roen og lod som ingenting. For som han siger med et grin, så ville københavnerne nok sparke ham hjem til Jylland, hvis han løb jublende rundt. Det var først i toget, da Ib Lauritsen informerede de nærmeste medarbejdere om førstepladsen, at han lod følelserne få frit spil.

- Ud af ingenting kommer ingenting. Du er nødt til at gøre en indsats, hvis du vil have tingene til at ske, siger Ib Lauritsen.

Det er virksomheder inden for DI's brancher, som har svaret på undersøgelsen. Den er delt op i 10 kategorier, der belyser forskellige områder i de lokale erhvervsvilkår. Modsat Vordingborg Kommune scorer Ikast-Brande Kommune topkarakter inden for »Information og dialog med kommunen«.

- Vi er serviceminded. Jeg hører aldrig, at Ikast-Brande Kommune ikke er værd at arbejde med, siger Ib Lauritsen.

Han peger specifikt på medarbejderne i kommunen.

- Politikerne kan snakke lige så meget, de vil, men det nytter ikke noget, hvis samme indstilling ikke er plantet ind i den kommunale organisation. Jeg kan åbne døre og snakke med alle de virksomheder, jeg vil, men hvis ikke den person i administrationen, som jeg overleverer sagen til, har det samme mindset som mig, hjælper det ingenting, siger Ib Lauritsen.

En del af samme butik Længere sydpå i Hedensted Kommune glæder den socialdemokratiske borgmester Kasper Glyngø sig over, at hans landkommune for andet år i træk erobrer tredjepladsen på DI's rangliste. Her er de lokale virksomheder også vældig tilfredse med samspillet med deres kommune.

Om undersøgelsen Dansk Industris undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed.

7770 virksomheder indenfor DI’s brancher har svaret på undersøgelsen. I Vordingborg Kommune er det 59.

Resultaterne er opdelt i 10 kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår.

1 Ikast-Brande, 2 Silkeborg, 3 Hedensted, 64 Næstved, 70 Faxe, 83 Vordingborg - Det er ikke raketvidenskab, siger Kasper Glyngø.

Han fortæller, at alle medarbejdere i Hedensted Kommune, som har kontakt med virksomheder, er med i »x-service«.

- Når vi har en medarbejder ude i en virksomhed, spørger han eller hun: Nu er jeg færdig. Er der ellers noget, jeg kan gøre for jer? Hvis vedkommende så får at vide: »Vi mangler hænder«, siger man: Det er godt nok ikke mit område, men skal jeg ikke lige høre i beskæftigelses-afdelingen, når jeg kommer tilbage, så kan de kontakte jer, fortæller Kasper Glyngø.

Han fortsætter:

- Det handler om at tale den kultur ind i organisationen. For at bruge sloganet fra Dansk Boldspil-Union er man en del af noget større. Hos os er man mere end bare miljø-medarbejder, der fører tilsyn med vandløb. Den indstilling hjælper meget.

Et andet greb, som Hedensted Kommune ifølge Kasper Glyngø har succes med, er placeringen af Hedensted Erhverv. Kommunens uvildige tilbud om erhvervsservice til erhvervslivet sidder »inhouse«, altså på rådhuset. Det giver giver ifølge borgmesteren et helt andet sampil mellem politikere, myndighedsområdet og Hedensted Erhverv.

- Jeg har nemt ved at formidle informationer videre til vores erhvervschef. Han sidder to kontorer fra mig. Eller hvis en virksomhed har bøvl med en tilladelse, kan Hedensted Erhverv lige tage fat i sagsbehandleren. Det er kæmpe plus, lyder det fra Kasper Glyngø.