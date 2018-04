Juniorer afgjorde Møn Open

I drengerækken så det længe ud til, at Jacob Skov Olesen fra Næstved Golfklub ville vinde efter en god præstation lørdag, hvor han i det ekstreme vejr gik to under banens par. Men i løbet af søndagen begyndte Oliver Hundebøll Jørgensen fra Silkeborg Ry Golfklub at æde sig ind på ham. De var lige med en fem huller tilbage, men det lykkedes Jacob Skov Olesen at holde stand og vinde med to slag. Rasmus Neergaard-Petersen blev nummer tre.