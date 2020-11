Se billedserie Christian Rossil i rollen som Storm, der her viser frem i pulterkammeret, hvor julemanden har gemt alt det legetøj gennem årene, som han ikke har nænnet at smide ud. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Juleværksted åbnet - Vi må ikke glemme det vigtigste ved julen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Juleværksted åbnet - Vi må ikke glemme det vigtigste ved julen

Vordingborg - 24. november 2020 kl. 09:35 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det gamle bageri i gården bag Sweet and Coffee i Præstø er i sig selv lidt af en kulisse med de gamle nedslidte og afskallede vægge og lofter, der fortæller en lille rest af en ellers for længst glemt historie.

Lige for tiden rummer lokalerne dog mange flere historier takket være folkene fra H.C. Andersens Verden. Teaterparken ved Skovhuse måtte i sommers helt droppe at holde åbent på grund af coronakrisen, så Tanja Bovin har ventet længe på igen at kunne invitere både små og store ind i det eventyrlige univers.

Mandag kunne hun sammen med skuespiller Christian Rossil for første gang invitere indenfor i et lille intimt univers med julerier og eventyr.

I rollen som nissen Storm guidede Christian Rossil den lille flok børn rundt mellem farverige kulisser, kulørte kostumer og alskens legetøj.

- Det er lidt et erindringsrum for Julemanden. Han har gemt en masse legetøj fra forskellige tider. Legetøj, som børnene er færdige med at lege med, eller som de ikke ville have. Legetøj, som han ikke nænner at smide ud, fortæller Christian Rossil, mens han viser rundt i rummet, hvor børnene blandt andet skal prøve at finde en dåse med et hjerte på.

Foruden en rejse rundt i de fantasifulde rammer får børnene også mulighed for at lave deres egen lille nissedukke på julemandens værksted.

På rejsen rundt i julemandens værksted får børnene fortalt en række af H.C. Andersens kendte eventyr. Både åbenlyse jule-eventyr som »Den lille pige med svovlstikkerne« og andre knap så julede eventyr som »Den lille havfrue«.

- Dent handler ikke om jul, men det handler om en person, der ønsker sig noget så inderligt. Måske går hendes ønske i opfyldelse, måske ikke, forklarer Tanja Bovin.

- Det vigtige er at ønske sig noget, og måske især at ønske sig noget godt for andre. Det kan man godt komme til at glemme lidt her i julen. Det kommer meget nemt til at handle om det materialistiske, men julen er en tid, hvor vi skal huske positive tanker for hinanden, fortæller Tanja Bovin.

- Julemanden kan godt være lidt bange for, at folk har glemt, hvad der egentlig er, der er vigtigt ved julen, indskyder Christian Rossil.

- Vi har brug for at blive mindet om det. Ikke mindst i den her svære tid, hvor nærhed er blevet noget underligt forbudt noget, tilføjer Tanja Bovin.

Juleværksted i Præstø har åbent alle dage denne uge. Publikum lukkes ind i små hold på højest otte deltagere klokken 15, 16 og 17. I weekenden 28. og 29. november er der åbent klokken 11, 12, 14 og 15.

Rejsen rundt i juleværkstedet varer cirka 40 minutter og man skal på forhånd have bestilt billet på www.hcandersensverden.dk.