Se billedserie Helle Krogh Hansen i fuld gang med at stille frem til Galleri Strandlysts julestue, hvor der både er foldenisser, julestjerner, dekorationer og meget, meget mere. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Julestue midt i kunstens verden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julestue midt i kunstens verden

Vordingborg - 04. december 2020 kl. 07:58 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Galleri Strandlyst vil være med til at skabe julestemning og arrangerer derfor julestue med gratis gløgg og masser af kunst - både med og uden nisser - alle weekender frem til og med 13. december. Hos Galleri Strandlyst i Kalvehave er der julestue i weekenderne frem til og med tredie søndag i advent den 13. december.

- I de her coronatider skal der være en julestue for byen, mener initiativtager Helle Krogh Hansen, som til daglig driver galleriet. Men hun er på ingen måde selv særlig god til det der med julepynt, siger hun og har derfor allieret sig med en række gode folk fra lokalområdet, der har lavet juledekorationer, gravpynt, smykker, nisser og meget andet, som kan købes i julestuen på Strandvej 22. Eksempelvis er det Jette Russ, der står bag juledekorationerne, og Gurli Christiansen har lavet gravpynten, mens de flettede julestjerner er lavet af Camilla Schmøde og hendes datter Nanna. Else Bruun Larsen har syet julebilleder og foldet små nisser efter den japanske papirskunstteknik origami.

Flere af disse kunstnere udstiller i forvejen værker i Galleri Strandlyst, hvor der er sket en stor udskiftning i værkerne siden det lille galleri åbnede for første gang i forsommeren.

- Vi har solgt rigtig godt, fortæller Helle Krogh Hansen, der især glæder sig over at Mollas værker er blevet handlet.

- De ligger ellers i den dyre ende, sige hun.

Men misteltenen, som også kan købes i julestuen, har Helle Krogh Hansen selv sørget for.

- Den har vi masser af i haven, siger hun og fortæller, at hun har hygget sig gevaldigt med at forberede julestuen.

I Galleri Strandlyst er der kommet nye kusntværker

- blandt andet har Molla hængt nye malerier op til

erstatning for dem, der er blevet solgt. Foto: Mille Holst



Julehygge og livemusik Julestuen finder sted i en stue ved siden af galleriet samt i en tilstødende lukket gårdhave, hvortil der er direkte adgang fra indkørslen.

Her er pyntet op til jul og et stort solsejl er hængt op som beskyttelse mod eventuel nedbør, ligesom der er stillet et bålfad og en terassevarmer op.

Fakta Julestuen i Galleri Strandlyst er åben fredag, lørdag og søndag klokken 13-16 frem til den 13. december.

Galleri Strandlyst er beliggende på Strandvej 22 i Kalvehave. - I gården kan der sidde nogen ved små borde og drikke gløgg og i butikken kan der samtidig være fire personer, fortæller Helle Krogh Hansen, der har valgt at servere gløgg gratis til de, der kommer på besøg.

- Julestuen er udelukkende for hyggens skyld og for at være med til at skabe et rum, hvor folk kan mødes, fortæller Helle Krogh Hansen, der holder åbent i galleriet sideløbende med julestuen. Samtidig er der julemusik enten i højttalerne eller live med den lokale musiker Lemmy Kryger.

En lille nisse byder velkommen ved indgangen.

Foto: Mille Holst