Tine Sørensen fra tøjbutikken Today og bestyrelsesmedlem i Bycentrum Vordingborg, fortæller, at julemanden ikke kommer til Vordingborg på grund af corona. Derfor bliver hele juleoptoget med brandbiler aflyst. Til gengæld vil en gnaven nisse i Gåsetårnet sørge for at juletræet på Slotstorvet tændes - men han vil ikke sige hvornår.

Julen og Black Friday er sikret

Vordingborg - 11. november 2020 kl. 07:59 Af Mille Holst

- Husk at julegaver købes lokalt, lyder årets slogan fra Bycentrum Vordingborg, der ligesom Præstø handelsforening må aflyse nogle af de traditionelle juleaktiviteter på grund af corona. Men der er fortsat masser af tiltag på programmet i julemåneden. Hvad bliver der af de traditionelle juletræstændinger rundt om i kommunens byer? Og får vi Black friday, som vi plejer? Spørgsmålene er mange i disse coronatider, hvor man især frygter at det skal gå ud over juletraditionerne.

- Jul skal vi dog have og gerne i rigelige mængder. Vi skal have julegløgg og æbleskiver, julepyntede butiksvinduer, smukke julelys over Algade og i træerne, julemusik i højtalerne og live på gaden, båltønder og rigeligt med juletræer...

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Bycentrum Vordingborg, der dog har været nødt til at aflyse det traditionelle juleoptog med brandbiler og julemand. Men der kommer et stort juletræ på Slotstorvet, og det skal også nok blive tændt.

- Det største af skovens træer, sætter vi på Slotstorvet. Det har Jesper Popp fundet til os og foræret Vordingborg. Møllevang haveservice stiller sav og muskelkraft til rådighed og sørger for, at få træet fældet på forsvarlig vis, udtaler Bycentrums bestyrelse, der i år - når nu julemanden melder afbud - har allieret sig med Gåsetårnets gnavne nisse, der har lovet at tænde for lysene i Slotstorvets juletræ.

- Gnaven som han er, vil han ikke fortælle os, hvornår han tænder det, fortæller Tine Sørensen fra Today og bestyrelsesmedlem i Bycentrum. Hun håber dog, han vil gøre det så snart træet kommer op, så det kan lyse om kap med juleklokkerne i handelsgaden allerede til Black Friday den 27. november.

Julemand i Præstø Heller ikke i Præstø kan man i år gennemføre juleoptoget, men der er masser af andre aktiviteter i julemåneden, der kan sikre at julestemningen nok skal indfinde sig.

Byens juleguirlander er kommet op i indeværende uge; og også juletræet på torvet samt en masse små juletræer i gaderne kommer op i disse dage.

Den 20. november går Prins Jørgens Garde gennem Præstø fra klokken 17, hvor byens juletræ på torvet bliver tændt.

H.C. Andersens Verden holder juleværksted for børn 20.- 29. november i det gamle bageri og der er gratis julefilm for byens børn i Bio Bernhard den 5., 12. og 19. december klokken 11. Endelig forventer man, at julemanden trodser alle coronarestriktioner og lægger sin vej forbi provinsbyen den 20. december.

Black Friday A pro po Black Friday, så gennemfører Bycentrum dét arrangement som vanligt med åbent i butikkerne til klokken 22. Dog beder bestyrelsen kunderne om at sørge for at overholde alle coronarestriktioner, så der ikke er flere end det tilladte i hver enkelt butik samt at man spritter af og holder afstand.

Visse af byens butikker åbner dén dag allerede klokken syv, hvilket giver kunderne mulighed for at sprede deres handel over flere timer i døgnet, så man undgår kø.

Der kommer mere Ifølge Bycentrum Vordingborg kommer der til at ske nogle julerelaterede ting på Slotstorvet og i handelsgaden i løbet af december måned, men helt præcist hvad er ikke endeligt planlagt endnu.

Først var det meningen, at borgere og handlende skulle have mulighed for at låne nogle telte på Slotstorvet, hvorfra man kunne sælge strik, hjemmedrejede ting, loppefund og meget andet. Dette har man af forskellige årsager været nødt til at aflyse.

- Men der skal nok komme noget andet i stedet, fortæller Tine Sørensen, der som sagt bare ikke endnu kan melde ud, hvad det er, der præcist kommer til at ske.

Julens åbningstider I Præstø:

Åbent alle lørdage i december til klokken 15.

Søndag 20. december åbent 10-16.

Mandag til onsdag i uge 52 åbent til klokken 18.

I Vordingborg:

Lørdage i december klokken 9.30-14 (lørdag 19. december dog til klokken 16)

Søndage i december åbent klokken 10-14 (søndag 20. december dog til klokken 16)

Den 21., 22. og 23. december åbent klokken 9.30-18. To julekalendre I både Præstø og Vordingborg står handelsforeningerne bag en julekalender til byens kunder.

I Vordingborg er der tale om en virtuel julekalender. Hver dag åbnes en ny låge, med dagens budskab, tilbud eller ide fra Bycentrums medlemmer.

I Præstø trækkes der hver dag en vinder blandt dagens kasseboner. Hver dag er det kunderne i en ny butik, der deltager.

Alle deltagende butikker i handelsforeningen sætter en gave og et gavekort på højkant. Gaven uddeles hver dag ved lukketid, gavekortet udleveres den 24. december, hvor foreningen trækker lod om én stor præmie, der indeholder samtlige gavekort.