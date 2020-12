Der bliver ikke mulighed for at hilse på julemanden i år. Arkivfoto

Julemanden aflyser besøg

Det har været en fast årlig tradition, at julemanden kommer sejlende til Præstø og deler godte ud til børnene efter et optog rundt i byens gader.

- På den ene side vil vi gerne have, at folk kommer og bruger butikkerne, men på den anden side vil vi også gerne have, at de bliver hjemme, fortæller formand Rasmus Evind.