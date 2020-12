Ole Dyhr, formand for menighedsrådet i Vordingborg kirke (tv.) og Erling Pedersen, præsident for Lions Club Langebæk (th.) modtog i dag penge fra herretøjsforretningen Mr Niels Ove til årets julehjælpspakker. Også Lions Club Møn har fået penge. Det var butiksbestyrer Jeppe Hyrup (im.) der overrakte pengegaven fra årets Black Friday. Foto: Mille Holst

Julehjælp lige på trapperne

- Folk er simpelthen så gode til at handle lokalt og støtte op. De ved, at hvis butikkerne skal være her i morgen, så må man handle der, siger Jeppe Hyrup, da han tirsdag overrakte checkene til de tre modtagere.

Ifølge Ole Dyhr, formand for menighedsrådet, kan Vordingborg kirke uddele lidt over 20 julehjælpspakker. Hjælpen kommer dog ikke kun fra Mr-butikken; også Sankt Georgs Gilderne har bevilget penge til menighedsrådets julehjælpspakker og kirken har selv indsamlet omkring 9.000 kroner til samme formål.

- Det er så flot, at Mr har kunnet spytte i kassen. Det er over al forventning, siger han taknemmeligt. For Lions har det nemlig - ligesom for andre lignende organisationer - været svært at samle penge ind i år, da corona har aflyst mange af de sædvanlige aktiviteter. For Lions Langebæk eksempelvis deres årlige loppemarked. Men hjælpen fra Mr kan Lions Club Langebæk dog komme lidt ekstra i julehjælpen til de trængende familier.