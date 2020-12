Se billedserie Sognepræst Alex Mark Knudsen og kirkesanger Claudia Ziehm i Mern og Øster Egesborg kirker har måttet tage et bookinsystem i brug til julens gudstjenester. Coronaen bliver ved at skabe begrænsninger. Men overordnet er de to blot glade for at folk stadig kan mødes i kirken. Foto: Mille Holst

Julegudstjenester er i år kun for tilmeldte

Vordingborg - 09. december 2020 kl. 12:03 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk

Kirkerne har i år måttet kræve tilmelding til julens gudstjenester, for med coronarestriktioner er der ikke plads til alle dem, der plejer at komme. Blandt kirkens medarbejdere er der blot glæde over, at man trods alt kan mødes i kirken i julen. Den omfattende coronapandemi kan ikke undgå at få konsekvenser for julen og eksempelvis kirkerne har måttet tage sig nogle forholdsregler.

- Der plejer at komme omkring 300 mennesker i både Mern og Øster Egesborg kirke juleaften. I år må der komme 72 i Mern kirke og 66 i Øster Egesborg, fortæller kirkesanger Claudia Ziehm.

- For at få flest pladser i kirken, har vi valgt at folk ikke må synge, ellers ville vi kun kunne være det halve, fortæller sognepræst Alex Mark Knudsen. Man har for at sikre, at der er musik og sang i kirken juleaftensdag sørget for at få såvel en trompetist og en saxofonist til at komme og spille, ligesom organisten spiller og også kirkesangeren vil opføre nogle solistiske værker. Henover julen deltager også sangere fra Skt Olai koret.

Salmebøger i karantæne Når der bliver sunget i Mern kirke til gudstjenester skal de brugte salmebøger efterfølgende i to dages karantæne. Det fortæller Alex Mark Knudsen og Claudia Ziehm supplerer:

- De kan ikke tåle at blive sprittet af, så de ligger i to døgn.

Konfirmandernes julespil er aflyst. Istedet læser

de op af tekster og viser malede billeder af tidligere

års konfirmander, fortæller sognepræst Alex Mark

Knudsen. Foto: Mille Holst



Jul med tilmelding Menighedsrådet i de to kirker har investeret i et online bookingsystem, hvor borgerne kan tilmelde sig den af julens gudstjenester, de ønsker at komme til. Tilmeldingen til gudstjenesterne i Mern og Øster Egesborg kirker åbner i dag, onsdag 9. december.

Systemet er allerede blevet benyttet i forbindelse med to forskellige koncerter i kirken - senest i den forgangne weekend, hvor coronasmittetallene dog var steget så meget, at kirken valgte at aflyse koncerten - og det er Claudia Ziehm og sognepræst Alex Mark Knudsens opfattelse, at borgerne har taget godt imod tilmeldingssystemet.

- Folk har været positive, siger Alex Mark Knudsen og oplever, at menigheden generelt er opmærksomme på eventuelle restriktioner og derfor kommer og spørger om, hvad de kan deltage i. Han pointerer dog, at tilmelding til koncerter ikke er grænseoverskridende - man er vant til at skulle have billet. Det er noget helt andet med en gudstjeneste, hvor man ikke er vant til at blive afvist.

- Det er jo det muliges kunst. Vi går så langt, vi synes det er forsvarligt, siger sognepræsten og har eksempelvis aflyst både halloween i kirken og også konfirmandernes julespil.

- I stedet læser de op af teksterne og viser billeder, som tidligere års konfirmander har malet til.

Coronarestriktioner gør, at kirkerne ikke kan

lukke alle ind til jul. Julegudstjenesterne kræver

tilmelding. På mernsogn.dk åbner tilmeldingerne

i dag. Foto: Mille Holst



Jul i flere dage I Mern sogn har man for at give så mange som muligt mulighed for at komme i kirken i julen, lavet en ekstra gudstjeneste juleaften. I Mern kirke er der gudstjeneste både klokken 10.30 og 14.30. I Øster Egesborg kirke er der gudstjeneste klokken 16. Alligevel regner præsten ikke med, at det kan dække behovet.

- Vi opfordrer til at man kommer juledag og anden juledag samt julesøndag, der kommer lige efter, siger Alex Mark Knudsen og til disse gudstjenester bliver det muligt for menigheden at synge med på salmerne.

- Anden juledag er Sankt Stefans dag. Det er ofte en trist og eftertænksom dag, men det bliver i år også en juledag, fortæller Alex Mark Knudsen.

I kirken skal man bære mundbind indtil man har sat sig på den plads, man får anvist.

- Men det er vigtigt, at man ikke kommer, hvis man har de mindste symptomer, siger Claudia Ziehm og beder om at man i så fald melder afbud til kirken, så ens plads kan blive givet til en anden.

Vigtigt at være sammen Da coronaen i foråret lukkede landets kirker lavede man i Mern sogn nogle online gudstjenester, og det var fint som en nødløsning, mener sognepræsten i Mern, der dog er glad for at menigheden må komme i kirken til jul. Så må man finde ud af det med de restriktioner, der er til den tid.

- Bare det at vi kan holde en gudstjeneste er vi meget glade for, siger han og oplever at det især er de ældre, der glæder sig over at kunne komme i kirken.

- Ældre kommer og siger, at det er så dejligt, vi fortsætter og at de stadig kan komme og være trygge, for der er så mange andre steder, hvor de ikke kan komme, fortæller han og slår fast:

- Det vigtigste er, at vi kan være sammen.

Både præsten og kirkesangeren er dog ærgerlige over, at de skal bruge kræfter på at holde øje med, om folk nu også overholder afstandskrav med mere.

- Når alt kommer til alt, så kunne det være værre, konkluderer præsten dog.