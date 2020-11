Jul på Hjul rullet i gang

Se billedserie Der handles ved teltet. Smykkedesigner Charlotte Bonde Wiberg (th) ekspederer en kunde. Foto: J.C. Borre Larsen

Vordingborg - 07. november 2020 kl. 15:01 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Den stenede indgang på Jungshoved er pyntet med blomster, græskar og en masse hyggelige nipsgenstande.

Døren til Tine Bech-Willumsens keramikværksted er åben, og under en teltdug viser Charlotte Bonde Wiberg sin håndlavede sølv- og bronzesmykker frem.

Begge kreative sjæle er en del af »Jul på Hjul«, hvor otte lokale iværksættere i og omkring Præstø over to weekender slår sig sammen om at lave små julemarkeder i deres eget hjem frem for store, usikre julemarkeder med en masse corona-restriktioner.

- Jeg skulle have været ude på julemarkeder, så jeg synes, at det er fint, at vi kan finde ud af noget sammen, siger Tine Bech-Willumsen fra TBW keramik og smykker.

Nogle få kilometer fra Jungshoved glæder Morten Østergård Hansen fra Præstø Vingård sig også over at være en del af »Jul på Hjul«.

- Det passer godt ind i vores koncept om at lave noget her på vingården. Vi får tit forespørgsler om at komme ud til markeder, og helt lavpraktisk er det nemmere, at vi ikke skal slæbe alt ud af huset. Ved at komme til vores vingård får besøgende et bedre indtryk af totalbilledet, siger Morten Østergård Hansen.

Hvidvin i gløgg På vinhylderne tilbyder han blandt »Tårnfalken« fra 2016, en mousserende vin, som fik topkarakter til Dansk Vinskue i 2018.

Morten har også et bud på en anderledes opskrift til gløgg, nemlig ved at bruge hvidvinen »Solaris«.

- Jeg kan love dig for, at det tager kegler, lyder det med en smil fra vinbonden.

»Jul på Hjul« finder sted igen søndag 8. november og weekenden 14.-15. november. Alle dage fra klokken 10-17.

Keramiker Tine Bech-Willumsen (th)

i snak med et par kunder.

Foto: J.C. Borre Larsen



Disse hvidløgsrivere er ifølge Tine Bech-Willumsen

populære værtindegaver. De kan selvfølgelig også

bruges som julegave. Den blå koster 85 kroner,

mens den lidt større udgave i lysegrøn står til 95 kroner.

Foto: J.C. Borre Larsen