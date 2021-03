Jubilæumsfond tog på rundtur med 216.000 kroner i lommen

Det blev til et 100 procent digitalt møde, da Møns Bank i sidste uge holdt generalforsamling - og i sagens natur var det derfor heller ikke muligt at gennemføre de ellers traditionelle uddelinger fra bankens jubilæumsfond.

Det var heller ikke småpenge, der var med i tegnebogen, for det er næstsidste gang, der uddeles penge fra Jubilæumsfonden, der nu er under opløsning.

- Renteniveauet har nu igennem flere år ligget sådan, at vi ikke får en tilvækst i fondens midler, der kan bruges til udlodning. Vi har derfor ansøgt Civilstyrelsen og fået godkendt en opløsning af Jubilæumsfonden. Fondens grundkapital på cirka 475.000 kroner bliver derfor uddelt over tre år, og vi begyndte allerede sidste år, forklarer Peter Ole Sørensen.

Det betød, at der i denne runde blev uddelt for 216.000 kroner, og der resterer nu ifølge Peter Ole Sørensen cirka 200.000 kroner til sidste uddeling næste år.

- Vi har et budget på 40.000, fordi vi gerne vil have noget, der er lidt bedre end en standardtrailer, så det her er en rigtig god hjælp, siger Nils Kofoed Egestad, der sammen med Morten Møller Jensen mødte op for at modtage checken på vegne af klubben.