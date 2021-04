Jubilæumsflag skal ind i det nye rådhus

Ved Dannebrogs 800-årsjubilæum i 2019 fik Vordingborg designet et specielt jubilæumsflag i form af et splitflag. Det ser Dansk Folkepartis Marie Hansen gerne kommer til at vaje i byrådssalen. Derfor havde hun fremsat ønsket på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.