Se billedserie Sweethearts lukker festen ved jubilæumsårets sidste fest den 3. november i Mønshallerne. Pressefoto

Jubilæum med folkelige indslag

Vordingborg - 28. marts 2018 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

stege: Mens 13. maj, som er datoen for de første arrangementer i Steges 750 års købstadsjubilæum, rykker tættere og tættere på, arbejder man i komitéen bag jubilæet stadig på at få de sidste detaljer i programmet på plads.

Det endelige program vil blive offentliggjort i midten af april, men allerede nu kan komitéen, der har tidligere borgmester Knud Larsen som formand, fortælle, at man efterhånden er oppe på omkring 50 aktiviteter og arrangementer i alt, så når sidste fest finder sted 3. november, burde ingen længere være i tvivl om, at 2018 var året, hvor det var 750 år siden, at Stege på Møn fik status som købstad.

Det foreløbige program blev fremlagt på et pressemøde allerede i januar, men det blev ikke lige vel modtaget af alle. Nogle borgere mente nemlig, at programmet var for stærkt præget af »finkulturelle« arrangementer som kirkekoncerter og udstillinger, og ikke havde nok planlagt i den mere folkelige afdeling, som ellers prægede 700 års jubilæet for 50 år siden.

Den kritik håber købstadskomitéen vil forstumme, når det endelige program bliver fremlagt, for der er nemlig flere fester planlagt, som burde appelere til et bredt publikum.

Her imellem er blandt andet en »fest for de unge« i forbindelse med Møn Fodboldklubs kræmmermarked i juni, hvor Peter og De Andre Kopier optræder. Bandet har turneret siden 1990erne med Gasolin kopimusik, og formand Leif Rasmussen fra fodboldklubben medgiver i den forbindelse, at de nok ikke lige rammer de alleryngste borgere - men der er alligevel en mening med det.

- Når vi taler om unge, så mener vi 18 år og opefter, men der kommer også noget for de lidt mere unge, det er bare ikke helt på plads endnu, siger han.

Desuden er en række foreninger gået sammen om at få en Stege-version af den landsdækkende Danmark Dejligst-koncert til byen. Her er navnene heller ikke fremme endnu, men sidste år bød festivalen i andre byer på nogle af de største danske navne, som nok også skulle kunne appellere til folk på Møn.

Sideløbende planlægger Handelsstandsforeningen er stor folkefest på Torvet i slutningen af juli, mens Sukkerfabrikken arbejder på en koncert med et endnu ikke navngivet »kendt band« i august.

Endelig er Mønshallerne i fuld gang med planlægningen af den store afslutningsfest den 3. november, hvor man foreløbig har meddelt, at de populære Sweethearts optræder.

Så selv om en del af de kommende musiknavne altså endnu ikke er klar til offentliggørelse, mener købstadskomitéen, at man har nået målet med at sørge for noget for enhver smag.

Knud Larsen understreger dog, at det »folkelige« element var en del af planen fra begyndelsen og altså ikke er noget, man har fundet på hen ad vejen som reaktion på kritikken.

- Det er noget, vi har arbejdet med hele tiden, men også noget, vi fortæller om for at vise, at vi hører efter, hvad folk siger. Der bliver masser af muligheder og er egentlig noget for alle, så vi synes godt, vi kan være programmet bekendt, siger han.