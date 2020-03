Se billedserie 25 års jubilaren Ann Busch holdt sin reception på Cafe Ann?en på dagen til trods for coronavirussen. Foto: Claus Vilhelmsen

Jubilæum i coronavirussens skygge

Vordingborg - 15. marts 2020 kl. 18:55 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige til det sidste var Ann Busch (AL) i tvivl om, hvorvidt hun skulle fejre sit 25 års jubilæum som ejer af Café Ann'en på Algade ved indgangen til Stars.

For er det nu sikkert at samles?

Det endte med at ja, og søndag var der pindemadder og øl på værtshuset, hvor jubilaren stod og tog imod samme med sin lille hund.

Men det var ikke uden betænkeligheder, for Ann Busch tager det meget alvorligt med at stå mindst en meter fra hinanden.

Således også søndag, hvor der normalt ved sådan en begivenhed ville være kys or kram. Den oprindelige idé var da også, at der skulle være fest.

- Der skulle have været levende musik, men det er ikke nogen god idé i disse tider, for når der er musik, har folk en tendens til at stå tæt sammen. Derfor er musikken aflyst, og det var musikerne da også helt med på, siger jubilaren.

På dagen var der 12 mennesker, men nogle kom, og andre gik. De havde fået strenge påbud om at sprede sig, og da en enkelt ikke kunne finde ud af det, blev han sendt på gaden.

- Jeg smed også en ud i fredags, der ikke kunne overholde reglerne, fortæller Ann Busch.

Ølbon

Værtshuset er gået ned i åbningstid i erkendelse af, at folk glemmer restriktionerne, jo mere øl der ryger inden for vesten.

- Vi lukker i de kommende dage kl. 22 som udgangspunkt, men det kan godt være, det bliver tidligere, hvis folk begynder at blive for fulde, fastslår Ann Busch, som koordinerer åbningstiderne med Amigo Bar og Rådhuspubben.





Hun er godt klar over, at det kan være en stakket frist, hvis regeringen finder på at lukke alle barer og restauranter.

Men jungletrommerne i Vordingborg går hurtigt, og hun har hørt om private fester, der foregår i stedet for.

- Jeg har hørt om nogle, der spiller ølbon. Det går ud på, at man har en bordtennisbold i munden og skal forsøge at ramme et glas. Og de bruger demonstrativt den samme bordtennisbold, siger Ann Busch, mens hun ryster på hovedet som en tydelig forklaring på, hvad hun mener om den adfærd.

Blev hængende

Det var aldrig meningen, at hun ville blive i Vordingborg, efter at hun havde købt Café Anden, der blev omdøbt til Café Ann'en.

- Jeg var københavner og tænkte, at jeg ville bo i en mindre by, så længe børnene var små. Men jeg fandt ud af, hvor dejligt der er i Vordingborg, hvor folk kender hinanden og hjælper hinanden. Og så blev jeg hængende, siger Ann Busch.