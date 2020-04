Jubii - vi må spille tennis

Se billedserie Net på tennisbanerne er en glædelig begivenhed. En ny sæson kan tage sin begyndelse. Her ses Anette Mørkeberg og Peter Rigbolt, henholdsvis næstformand og formand i Vordingborg Tennisklub. Foto: J.C. Borre Larsen

Vordingborg - 21. april 2020 kl. 17:30 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Humøret er i top i Vordingborg Tennisklub. Det skyldes, at Danmarks Idrætsforbund under coronaepidemien har givet grønt lys, til at idrætsforeninger må afvikle udendørsidræt uden fysisk kontakt, hvis der sker indenfor myndighedernes anbefalinger.

- Det er gode nyheder. Vi glæder os til at komme i gang med at spille, siger Vordingborg Tennisklubs formand, Peter Rigbolt.

Sammen med næstformand Anette Mørkeberg satte han tirsdag eftermiddatg net på klubbens syv baner.

De har netop fået en kærlig hånd af et anlægsfirma, så spillerne ikke kan give underlaget skylden for skæve forhåndsslag. Det bliver dog en noget anderledes sæson. I kølvandet på åbningen af udendørsbanerne har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis udarbejdet en række gode råd på baggrund af Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger for at sikre, at smitterisikoen holdes til et minimum.

Ud over de gængse regler med at holde afstand og spritte hænder lægges der op til, at spillerne skal spille med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét sæt bolde.

Spillerne skal endvidere helst undgå sidebytning, og træningen må maks. foregå med fire spillere fordelt på en træner og tre spillere.

Forbuddet mod at samles flere end 10 personer gælder stadig, så spillerne rådes til tidligst at ankomme fem minutter før tid til baneanlægget og forlade det fem minutter efter endt træning eller kamp for at undgå for mange personer samtidig.

- Det er positivt, at vi må spille, så vi vil prøve at efterleve reglerne, det er klart, siger Peter Rigbolt.

Tøver med kontingentet Vordingborg Tennisklub havde i sidste sæson 160 medlemmer. Op til den nye sæson er der kun 30 på nuværende tidspunkt, som har betalt kontingent.

- Det går lidt langsomt, siger Peter Rigbolt.

Formanden frygter, at coronakrisen koster nye medlemmer.

- Vi plejer at afholde nogle fælles intro-arrangementer, blandt andet Tennissportens Dag, for at tiltrække nye spillere, men det er aflyst, siger Peter Rigbolt.

Vordingborg Tennisklub holder standerhejsning på lørdag 25. april. Fra ledelsens side overvejer man at streame startskuddet til den nye sæson live, og så skal der ellers tæskes løs på de gule bolde.

Schæferhunden Berta ville også være

med til at sætte net på banerne.

Foto: J.C. Borre Larsen