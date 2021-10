Der skal skabes rammer for blandt skateboards, løbehjul og rulleskøjter i et nyt streetsportsområde i Vordingborg By. Det er flertalsgruppen blevet enige om i budgetaftalen.Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Jubel over støtte til nyt streetsportområde

Vordingborg - 05. oktober 2021 Af Lars Christensen

Unge skal inspireres til mere bevægelse. Derfor er der i det nye budgetforlig afsat i alt to millioner kroner til et såkaldt streetsportsområde i Vordingborg. Med en million næste år og en million året efter, vil flertalsgruppen skabe nye rammer, der skal kunne bruges til en række forskellige gadesportsaktiviteter.

Området skal efter planen rumme skate- rulle- og bmx faciliteter, herunder et større asfaltareal til rulleskøjtehockey, streetbasket, fodbold med mere.

Det er blandt andet Vordingborg By Lokalforum, der har kæmpet for at få skabt bedre forhold for de unge, og formand Line Dahl Abildgaard glæder sig over, at det allerede er lykkedes at få afsat penge til projektet.

- Vi er fantastisk glade på børnenes vegne. Vi har haft rigtig mange forespørgsler fra både forældre og børn, der har efterspurgt det her. Vi har været i dialog med flere af de unge skatere, der bruger de interimistiske rammer, der er i øjeblikket, og som er meget interesserede i projektet, forklarer hun.

- Det er jo ellers typer, der normalt ikke interesserer sig for det kommunalpolitiske, men som har været meget aktive med at komme med gode idéer til projektet, forklarer Line Dahl Abildgaard, der desuden også har været i dialog med både elevråd og mellemtrinnet på skolerne for at høre de unges idéer.

- Det har bekræftet os i, at det ikke kun er dem, der dyrker det hver dag, der er interesseret i området. Mange andre unge siger også, at de ville benytte det, hvis rammerne var der, fortæller hun.

Nu skal stedet findes Sidste efterår arrangerede lokalforaet også et pop op-møde med både forældre, politikere, kommunalt ansatte og frivillige, hvor fokus var på at skabe de bedste rammer for »Børnenes by«. Det kom der mange gode idéer ud af. Idéer, som lokalforaet efterfølgende har arbejdet videre med, blandt andet i dialog med DGI Huset.

- Der er jo en vis utålmodighed som ung med at få gennemført ting. Selvom vi voksne godt ved, at det faktisk er gået meget hurtigt med at få fundet pengene, så er et år meget lang tid, når man er ung, forklarer Line Dahl Abildgaard, der af samme grund lover, at lokalforaet vil fortsætte arbejdet med at få de unge idéer ført ud i livet. Hvis der er flere børn og unge, og voksne for den sags skyld, der har ønsker til et nyt streetsportsområde, så tager lokalforaet gerne imod flere idéer. Man kan læse mere på www.voresvordingborg.dk.