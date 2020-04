Jubel: Nu kan vi endelig stemme til folketingsvalget

Tyske Jørgen Werner Bosse, 67, kan bryste sig af at være den allerførste, der har fået dansk statsborgerskab i Vordingborg Kommune.

Det skete onsdag eftermiddag til den første grundlovsceremoni på Vordingborg Rådhus. Her underskrev Jørgen Werner Bosse, der er pensionist og bor i Vordingborg, erklæringen, at han vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere det danske demokrati.

Jørgen Werner Bosse tog seancen i stiv arm, for han er født på Rigshospitalet i København og har boet hele sit liv i Danmark. Der er dog én ting, han som nybagt dansk statsborger glæder sig til:

Den næste udlænding, der fik dansk statsborgerskab, var også tysker, 38-årige Marko Fribert fra Berlin, som bor med sin familie uden for Vordingborg.

Han glæder sig også til at kunne stemme til folketingsvalget.

Onsdagens grundlovsceremoni var oprindeligt udskudt på grund af covid-19, men 16. april suspenderede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) midlertidigt reglen om, at kommende statsborgere skal give hånd i forbindelse med, at de bliver danske statsborgere. Derfor valgte Vordingborg Kommune at holde fast i datoen 22. april, og borgmester og ceremonimester Mikael Smed (S) rakte da heller ikke hånden frem.