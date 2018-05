Se billedserie En jordemoder går aldrig ud uden sit lytterør. 1. juni starter Trine Juul som privatpraktiserende jordemoder i Vordingborg.Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Jordemoder trodser lukning og åbner privatklinik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jordemoder trodser lukning og åbner privatklinik

Vordingborg - 30. maj 2018 kl. 11:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fødeafdelingen på Næstved Sygehus er flyttet til Slagelse. Det betyder lang vej til fødestedet for mange, og det har vakt bekymring og frustration blandt flere gravide. Derfor forlader jordemoder Trine Juul det offentlige for 1. juni at etablere sig som den første privatpraktiserende jordemoder på Sydsjælland.

- Det handler om tryghed og kontinuitet. I gamle dage havde man distriktsjordemoderen, der kom hjem til familien med sin taske. Sådan en jordemoder ville jeg gerne have været, fortæller Trine Juul til Sjællandske.

- Jeg har været på fødeafdelingen i Næstved og kort i Nykøbing F, og jeg har haft jordemoderkonsultation cirka halvanden dag om ugen i Vordingborg. Jeg har tit siddet med fornemmelsen af ikke at slå til og set mine arbejdsdage blive for lange. Jeg er selv rundet af det offentlige, så jeg er ikke modvillig overfor det. Men det er pressede rammer.

Hun åbner klinik i Videnshuset, Kirketorvet 16, Vordingborg. Som enkeltmandsvirksomhed kan hun ikke tilbyde at stå til rådighed alle døgnets timer i forhold til selve fødslen. Til gengæld tilbyder hun alt fra tidlige graviditetsbesøg over fødselsforberedelse og »walk and talk« graviditetsmotion til tidlige barselsbesøg, ammeetableringsbesøg og efterfødselssamtaler.

- Gravide vil ses i øjnene, tages seriøst og kunne mærkes. En graviditet sidder ikke kun i maven. Udover at blive mor har de fleste også et parforhold og et arbejde, der skal fungere. Det handler om at få skabt et godt udgangspunkt for den kommende familie.

Læs mere i Sjællandske onsdag