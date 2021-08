Biogasanlægget kommer til at ligge tæt på Rute 22 Vordingborg-Næstved. Foto: SJ-Medier

Jord fra biogasanlæg til gasnettet eksproprieres

Vordingborg - 30. august 2021 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Det kommende biogasanlæg ved Køng kommer til at producere så meget gas, at det overstiger behovet i området.

Derfor skal der etableres en ledning fra Køng Biogas til naturgasnettet ved Gl. Lundby og en gas-forstærkningsledning fra Gl. Lundby til en eksisterende MR-station ved det overordnede gas-net øst for Bårse.

Ledningen kommer til at gå hen over landbrugsjord, og for at det kan lade sig gøre, skal jorden, hvor ledningen kommer til at løbe, eksproprieres.

Det er det statslige gasdistributions-selskab Evida, som ejer hele det danske gas-net, der står for etableringen af gasledningerne. Derfor er det også Evida, der er i dialog med lodsejerne i forhold til placering, erstatning og servitutpålæg.

Men for at Evida kan indgå aftaler på ekspropriationslignende vilkår, er Vordingborg Kommune nødt til at vedtage en principbeslutning om ekspropriation.

Den afgrøde- og strukturerstatning, som lodsejerne får udbetalt af Evida, vil kunne udbetales skattefrit for lodsejerne, hvis der er sket ekspropriation, eller hvis den frivillige aftale er på ekspropriationslignende vilkår.

Vedtagelse

Det tog Kommunalbestyrelsen derfor en beslutning om på sidste møde onsdag, så vejen er banet for Evida.

Inden har strækningen mellem Gl. Lundby og MR-Stationen øst for Bårse været i høring i forbindelse med projektforslag efter varmeforsyningsloven. To ud af 19 lodsejere gjorde indsigelse, men Evida har herefter revideret deres projektforslag, så Evida imødekommer lodsejernes forslag til placering af ledningen. Herefter regner projektmagerne hos Evida med, at der kan opnås en frivillig aftale.

En næsten enig kommunalbestyrelse stemte for forslaget, men Mette Gerdøe-Frederiksen (EL) undlod at stemme. Hun begrundede sit standpunkt med, at ekspropriationen »er til et formål, som jeg simpelthen synes, ikke er godt«.

Det fik borgmester Mikael Smed (S) til sarkastisk at bemærke:

- Ja, det er selvfølgelig ærgerligt, at vi kan udskifte den sorte gas fra Nordsøen med noget grøn biogas, men lad nu det ligge.