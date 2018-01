Johnny og Søren har været på Scania i 50 år

- Jeg gik ude på en gård, men bondemanden sagde, at der ikke var nogen fremtid for landbruget. Jeg så en annonce i Næstved Tidende, at de manglede folk hos Scania, og så blev jeg ansat, fortæller Johnny Nielsen.

Den morgen mødte han Søren Czubaniuk for første gang. Han havde arbejdet hos en cykelsmed et halvt år.

Det viser sig nemlig, at Ronnie har allieret sig med Sara på kontoret, og de to har indstillet Johnny og Søren til medaljen.

- Vi skal ind og trykke dronningen i hånden og sige tak inden for et halvt år. Der er åbent for audiens to gange om måneden, og man kan se på hjemmesiden, hvornår det er, siger Johnny, som griner lidt af, at der er masser af plads at parkere på Amalienborg Slotsplads.