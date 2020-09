John på Danmarksturne: I dag på hjertesti i Vintersbølle

Fakta John har har slidt 2 par sko op.

Han har tabt 20 kg og

har ændret syn på sit fremtidige arbejdsliv.

Han spiser sundere og mere varieret.

Han sover godt om natten og har fået så mange fantastiske oplevelser og er ærgerlig over, at projektet snart er slut. John har har slidt 2 par sko op.Han har tabt 20 kg oghar ændret syn på sit fremtidige arbejdsliv.Han spiser sundere og mere varieret.Han sover godt om natten og har fået så mange fantastiske oplevelser og er ærgerlig over, at projektet snart er slut.

- 2019 var et år med meget pres på rent arbejdsmæssigt, jeg havde taget for mange kilo på og var i dårlig form. Jeg trængte til at komme ud af sofaen, og at gå på alle Hjerteforeningens hjertestier blev et godt mål for mig, der hjalp mig med at komme i gang, siger John Vestphal.