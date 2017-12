Jørn Rasmussen har i årtier kæmpet for retten til ikke at få tvangstømt sin trixtank. Nu har kommunen mistet tålmodigheden og vil have politiet ind over.Foto: Poul Poulsen

Jørn fik politianmeldelse i julegave

Anmeldelsen kommer efter årtiers stridigheder, hvor han har gjort alt for at undgå den årlige tvangstømning af sin trixtank ved hjemmet på Pilealle på Masnedø. Han har tidligere spændt ben for politiet, dækket dækslet med jord og stillet en udtjent bil hen over det. Og han har nægtet myndighederne adgang til sin grund. Han kæmper utrætteligt for at overbevise kommunen om, at det er langt mere miljørigtigt at undlade den årlige tømning.