Jobcenteret bliver styrket med seks nye medarbejdere. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Jobcenteret opruster med seks ansatte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jobcenteret opruster med seks ansatte

Vordingborg - 15. maj 2021 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Dagpengeperioden og sygedagpengeperioden er af Folketinget blevet forlænget flere gange - senest 19. januar i år - og det har været til gavn for de arbejdsløse, som ikke har haft en chance for at komme i arbejde under coronaen.

Men det er slut nu, og da puklen af disse mennesker er blevet større og større, er der pludselig kommet en del nye brugere på Jobcenteret i Vordingborg sammen med dem, der var der i forvejen.

Derfor har Kommunalbestyrelsen i Vordingborg besluttet at ansætte seks nye medarbejdere, der skal behandle alle de nye sager. De bliver fordelt med to myndighedssagsbehandlere til sygedagpenge, to myndighedssagsbehandlere til dagpengeområdet og to personlige jobformidlere med fokus på det virksomhedsrettede samarbejde for borgerne.

Flere på forsørgelse

Fra februar 2020 til februar i år er der kommet 159 flere dagpengemodtagere, så antallet nu er 835. Samtidig er der dog kommet 26 færre på kontanthjælp, så det tal nu er på 672 personer.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget, så der i februar i år er 161 flere sygedagpengemodtagere i forhold til februar sidste år.

I alt er der sket en stigning på ca. 320 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i forhold til samme tidspunkt sidste år. I dette tal er der også personer på uddannelseshjælp, på ledighedsydelse samt selvforsørgelsesydelse og hjemrejseydelse.

Vil handle aktivt

Anders Andersen (S), formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse ser med bekymring på tallene, som udvalget har valgt at handle på.

- Det er skidt, at ledigheden er højere end sidste år, men er vel billigt sluppet pga. corona. Nu har vi taget 6,7 millioner kroner op af kommunekassen og ansat seks nye mennesker til at få dagpenge- og sygedagpengemodtagere i arbejde. Det kan godt betale sig, for hvis ikke vi hjælper dem nu, kommer de til at hænge fast i systemet. Det er det rigtige tidspunkt, nu hvor samfundet åbner. Det er vigtigt at opruste og investere nu, siger Anders Andersen.

Jobafklaring

Efterhånden som perioden for den midlertidige forlængelse af sygedagpenge udløber, vil en større del af borgere overgå til jobafklaring. Ved en raskmelding vil en del borgere overgå til dagpenge, da de står til rådighed, men er uden arbejde.

Forvaltningen anfører, at indsatsen derfor skal være tværgående, så borgere ikke rykker fra den ene forsørgelsesgruppe til den anden, uden der er iværksat en plan for opkvalificering og øvrige aktiviteter. Med ansættelsen af de seks medarbejdere kan fokus sættes på en tidlig indsats for nye sygedagpengemodtagere og dagpengemodtagere for at sikre, at de hurtigt får det rette tilbud og tæt opfølgning ved hyppige samtaler.

Lovgivningen har åbnet nye muligheder for at deltage i opkvalificering og kompetence-afklaringsforløb som sygedagpengemodtagere. Det betyder, at for personer, som er sygemeldt, og hvor der er behov for at kigge på et reelt brancheskifte, kan der nu udarbejdes særlige tilrettelagte forløb, som kan videreføres, når de overgår til dagpenge.

Dagpengemodtagere har fået større muligheder for at indgå i ordinære uddannelsesforløb og opkvalificeringspakker.

Hele Kommunalbestyrelsen stemte for forslaget med undtagelse af Nye Borgerlige, som ikke mener, at indsatsen skal tage to år.