Anders J. Andersen (S), formand for Udvalget for Arbejde og Uddannelse er stolt over Vordingborg Jobcenter, som netop har fået store roser af fagbevægelsens hovedorganisation LO. Foto: Thøger Raun

Jobcenter springer 35 pladser frem

Vordingborg - 30. maj 2018 kl. 09:43 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Særligt gode placeringer i forhold til varigheden af forløb på sygedagpenge, ingen højere ledighed for ikke-vestlige indvandrere og nedgang i samlet varighed af ledighedsforløbet.

De positive toner er ikke til at tage fejl af, når man læser LO's seneste konklusioner på en undersøgelse om jobcentrenes formåen. Her placerer Vordingborg sig som det tredje bedste jobcenter i landet, hvilket er en fremgang på 35 pladser set i forhold til samme undersøgelse sidste år. Det spring gør formand for udvalget for arbejdsmarked og uddannelse Anders J. Andersen (S) stolt:

- Det er et super flot resultat, der vidner om, at jobcenteret på de her områder leverer en effektiv og solid indsats for borgerne, siger han.

Det er særligt sygedagpenge-perioden, man er lykkes med at reducere. Den er nu mere end otte uger kortere for borgere tilknyttet Vordingborg Jobcenter end gennemsnittet.

Det skyldes ifølge borger- og arbejdsmarkedschef Claus Holm Oppermann en række tiltag.

- Det handler om, at vi er hurtige til at finde de informationer, vi behøver. Dermed får vi sendt folk de steder hen, de har behov for. Det kan være til speciallæge, i praktik eller på kursus, siger han og nævner nogle af kommunens tiltag i forhold til ledige. Det gælder »Arbejdskraft til Storstrømsbroen«, hvor ledige uddannes for at være på forkant til jobåbninger, og »Ansvar for eget liv«, hvor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere mødes med nye metoder og muligheder.

Vordingborg Jobcenter er i top ti på tre af fem parametre, nummer 19 på aktiveringsomfang, og nummer 78 af 94 i forhold til uddannelsesaktivering.