- Vi sejler det vi kan dernede, og så er der nogen, der sejler udenfor foreningsregi ved strandene, siger Thomas Hansen, formand for Bårse Jetski Forening. Foto: Thøger Raun

Send til din ven. X Artiklen: Jetskiforening vraget: Sø ikke klar til sejlads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jetskiforening vraget: Sø ikke klar til sejlads

Vordingborg - 27. maj 2020 kl. 08:54 Af Mille Holst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indtil nytår kunne Bårse Jetski Forening benytte Bårsesøerne til sejlads, som de har gjort de senere år.

Men i år er klubben blevet flyttet til den bagerste af søerne, og sejladserne er blevet begrænset til tre timer om onsdagen og fire timer om lørdagen.

Søen er dog slet ikke klar til jetskisejlads. Det fortæller klubbens formand Thomas Hansen.

- Vi skal bruge økonomi for at kunne tage den bageste sø i brug. De penge har vi ikke, siger han og forklarer, at der skal anlægges en adgangsvej til søen, og der skal etableres en ny bro, så jetskiene kan komme i vandet.

- Vi kan ikke være derude nu men sparer sammen, fortsætter han.

Han ærgrer sig over, at kommunen har kunnet afsætte flere hundrede tusinde kroner til etablering af det rekreative område men ikke har villet bevilge de cirka 100.000 kroner, som han vurderer, det vil koste klubben at gøre den bagerste sø klar til jetskisejlads.

Søens siv er blevet klippet ned, så selve vandspejlet nu kan bruges til sejlads, men uden bro og adgangsvej er det svært at komme til at sejle.

- Vi sejler det vi kan dernede, og så er der nogen, der sejler udenfor foreningsregi ved strandene, siger Thomas Hansen og fortsætter:

- Vi så gerne, at der kom ordnede vilkår i stedet for at alle farer rundt alle mulige steder.