Jesper Binzer giver »forpremiere« på soloturne på Sukkerfabrikken

Vordingborg - 05. juni 2021 kl. 12:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det er nærmest kongen af dansk rockmusik, der gæster Møn, når Jesper Binzer den 17. og 18. juni giver to koncerter på Sukkerfabrikken i Stege.

Den 55-årige sanger og guitarist har siden 1982 stået i front for det noget nær legendariske band D-A-D, men han har siden 2017 også sideløbende kørt en solokarriere, og det er i den sammenhæng, han om kort tid dukker op på Møn i selskab med fem andre herrer i orkestret bag ham.

- Det er det helt store hippiekollektiv. Der er mig og så fem andre med langt hår og skæg, griner han.

Det er lidt en tilfældighed, at de to koncerter er endt på Møn, uddyber han.

- Det kom sig faktisk af, at vi ledte efter et sted til den store »forpremiere« på min soloturne. Jeg slutter turne med D-A-D den 9. juni, og så har vi lige en øveuge inden soloturneen, som vi ville slutte med koncert, og så blev jeg spurgt, om vi ikke kunne tænke os at spille på Sukkerfabrikken, siger Jesper Binzer.

Aftalen med arrangører Thomas Ørum kom hurtigt på plads, og dermed er det altså Møn, der først får glæden af turneen, som promoverer hans seneste album, »Save Your Soul«, som udkom sidste år.

Dengang var mulighederne for at komme ud at spille dog temmemlig begrænsede, og derfor lyder der heller ingen klager fra Jesper Binzer, selvom han erkender, at det er en lidt presset omgang at skulle starte en ny soloturne blot få uger efter, han slutter turneen med D-A-D.

- Men man må altså huske på, at vi lige har haft halvandet års tørke, hvor vi er mange, der har ligget på knæ og bedt gud, om der ikke snart kunne ske noget. Både D-A-D-touren og min solotour blev udsat sidste år, så det er bare superfedt at komme ud at spille igen, siger Jesper Binzer.

Han har dog også en anden grund til at se frem til koncerterne på Møn. Det er nemlig et nyt område for ham - men et der er grund til at interessere sig for, mener han.

- Der kommer til at ske noget på Sydhavsøerne. Det kan man se allerede nu med caféliv og koncerter og den slags - så jeg er også selv lidt nysgerrig på at finde ud af, hvad det er for noget, siger han.

I alt er det kun blevet til fem koncerter i pauserne mellem coronaens strengeste restriktioner, men allerede der har Jesper Binzer opdaget, at der skal noget ekstra til, når man skal trække et coronaspredt, siddende publikum op.

- Det kræver en lidt anderledes faglighed, men jeg har fundet ud af, at man bare skal finde en anden energi. Først sidder folk ned og tænker »hvad fanden sker der her«, men så vænner de sig til det - og så sker der noget. Man er bare nødt til at fylde det ekstra rum ud med en anden stemning, siger han.

- Men det er altså også vildt at se et fedt rockshow siddende ned - med bare et par fadøl nede på gulvet, griner han så.

Det er så den stemning, publikum kan se frem til ved koncerterne på Sukkerfabrikken, og står det til Thomas Ørum bliver det ikke nødvendigvis sidste gang, han arrangerer koncert der eller andre steder på Møn.

Han og han kone, Maria Irner, flyttede i januar til Møn fra Berlin, hvor de da havde boet i et par år.

- I Berlin drev vi et lille produktionsselskab, som producerer reklamefilm, grafisk design og kommunikation. Den del driver vi fortsat fra Møn - et sted som vi, ligesom mange andre, blev fuldstændig forelskede i ved første blik, siger han.

Møn er i rivende udvikling indenfor kreativitet og produktion, mener han, og han og hans familie håber at kunne bidrage positivt med at forælle mange, gode historier fra øen, samt fortsætte med at tage initiativer, som bidrager til Møns positive udvikling.

- Vi har gang i mange ting og hen over sommeren løfter vi sløret for et par andre initiativer i Sukkerfabrikken, som vi har syslet lidt med de forgange måneder, siger han, der også er åben for tanken om at arrangere flere koncerter på Møn.

- Hvis de to koncerter bliver en succes og hvis mønboerne ellers mener, der mangler flere af den slags aktiviteter, så gør vi det nok igen - der er mange kunstnere, der gerne vil til Møn, siger Thomas Ørum.

Der er allerede solgt en del billetter til koncerten med Jesper Binzer, men der er stadig nogle tilbage. De kan købes på www.billetto.dk