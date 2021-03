Jesper Adler vil i både regionsrådet og kommunalbestrelsen, når der er valg til november. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Jesper Adler kandidat til regionsrådet for K Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jesper Adler kandidat til regionsrådet for K

Vordingborg - 05. marts 2021 kl. 11:54 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

På det seneste bestyrelsesmøde i den konservative vælgerforening i Vordingborg blev det enstemmigt vedtaget at udpege 52-årige Jesper Adler bosiddende i Ndr. Vindinge til kandidat til Regionsrådet, som afholdes samtidigt med kommunalvalget den 16. november 2021.

Udover kandidaturet til Regionsrådet er Jesper Adler også valgt som partiets spidskandidat til det kommende kommunalvalg.

- Det er vigtigt at have en lokal bosiddende kandidat i Regionsrådet, udtaler Jesper Adler om baggrunden for at stille op.

- Specielt på Sygehusområdet vil jeg arbejde for at skaffe Sydsjælland og Møn de bedste vilkår. Jeg kan ikke ændre på, at de nærmeste sygehuse er Nykøbing Falster og Næstved, men jeg kan arbejde for, at vores borgere får så gode vilkår som muligt, og kan føle sig trygge, siger Jesper Adler.

Til Sjællandske siger han, at tiden desværre er løbet fra at have én læge i én praksis.

- Vi skal prøve at tænke f.eks. ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer eller diætister ind i en konstruktion i samme hus. Yngre læger er vant til at være i et fællesskab, siger han.