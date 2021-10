Jens vendte tilbage til arbejdsmarkedet

Han har altid været glad for at spille violin. Derfor var det oplagt at bruge masser af tid på musikken i den tredje alder.

Han fandt dog for alvor noget at rive i, da han købte en gammel folkevogn.

- Jeg har altid været god til at sætte mig selv i gang, men jeg var ked af at blive pensionist. Hvad skal man så?

Jens Hæsum besluttede derfor at vende tilbage til arbejdsmarkedet, da han fik tilbudt at tekste tv-programmer på deltid på TV 2 Øst.

Ovenstående beretninger fortalte Peter Lebech og Jens Hæsum til fagforenings-medlemmer på et møde om forberedelse til seniorlivet i 3F Sydsjællands lokaler i Vordingborg. Såvel Peter Lebech som Jens Hæsum oplevede et tomrum efter at have sagt farvel til arbejdsmarkedet. En gevinst i deres seniorliv - ud over folkevognen og jobbet på TV 2 Øst - er medlemskabet af en lokal seniorgruppe. Her mødes de hver tirsdag med blandt andre Leif Dyhr.