Jeg kan meget bedre lide den Jeppe, jeg ser i spejlet i dag

Se billedserie Jeppes køkkenhave vokser sig større og større, men den største fornøjelse ved den finder han ikke ved selve dyrkningen, men ved at høste, konservere og lave mad.

Vordingborg - 20. august 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det stod ikke skrevet i stjernerne, at 41-årige Jeppe Just en dag skulle finde sig selv på en lidt over én tønde land stor ejendom i Damme, travlt beskæftiget med at dyrke og passe grøntsager og grise - uden at have nogen forudsætninger for at gøre det.

Tværtimod fulgte han indtil da stort set den slagne vej med opvækst og uddannelse, der til sidst mundede ud i en karriere som DJØF'er, med et kommunikationsjob hos Bane Danmark som sidste station.

- Jeg gjorde tingene af pligt de første 35 år - og så var det først bagefter, at jeg tænkte over, om det egentlig var noget, jeg havde lyst til, siger han.

Det var det så ikke, og med erkendelsen af, at han var et sted i livet, som han egentlig ikke brød sig særligt meget om, tog han og hans daværende kone sammen med sønnen en ny rute, der førte dem til Fanefjord Kirkevej og en ejendom, der havde vokset vildt i små 30 år.

Målet var at blive selvforsynende, og det virkede indenfor rækkevidde, da Jeppes kone fik et godt job, der gjorde, at han selv kunne sige sit op og koncentrere sig om projektet på Møn. Parforholdet holdt dog ikke, og i dag er Jeppe alene tilbage på Møn - men stadig opsat på at følge projektet til dørs, omend målet har ændret sig undervejs.

- Jeg har flere gange oplevet, at det med selvforsyningen, det er guldet for enden af regnbuen. Det er noget, man aldrig opnår, men det handler egentlig heller ikke om det. Det handler om en anden måde at leve på, siger han.

Det har da heller ikke været uden både store og små udfordringer undervejs - en proces, man kan læse mere om på den meget underholdende og oplysende blog, jordunderneglene.com. Her deler Jeppe gavmildt ud af både succeshistorierne og fiaskoerne, og han holder sig ikke tilbage med at gøre grin af sine egne bestræbelser.

- Min vinkel er, at jeg indrømmer det, når jeg klokker i det. »Det har jeg ikke prøvet før. Surprise, det kunne jeg ikke finde ud af«. Jeg er nødt til at kunne tilgive mig selv. Det sværeste er, når det går ud over et andet væsen, at jeg har klokket i det, siger han.

Det sidste med henvisning til de høns, der igennem tiden ad tre omgange har måtte lade livet til ræve eller mår.

Det er Jeppe ikke glad for - men livet går videre, i dag uden høns men med to grise. De har ikke fået nogen navne, for Jeppe vil ikke knytte nogen sentimentale bånd, når grisene senere skal slagtes.

- Det er ikke sjovt at slagte dyr, og det skal det heller ikke være. Men hvis jeg ikke kan gøre det, så skal jeg heller ikke spise svinekød, siger Jeppe Just.

Det med kødet er der da også blevet mindre og mindre af undervejs, for hans madvaner har ændret sig, så det nu mere er grøntsagerne, der spiller hovedrollen. I højbedene i haven vokser et mylder af bønner, kål, jordbær, kartofler, spinat, persille, ærter, tomater, græskar, agurker, rødbeder, gulerødder, løg og hvidløg med mere. Det er hans fjerde dyrkningssæson, han er ved at være igennem i år, og også her har evnerne udviklet sig - og interessen:

- Det med at dyrke køkkenhaven er mere et middel end et mål. Det er det med at høste, konservere og lave mad, der er det sjove, siger han.

Da han blev single igen, var det også nødvendigt at finde et deltidsarbejde som gymnasielærer for at få økonomien til at hænge sammen, og det er stadig tilfældet, så tiden kan ind imellem blive knap. Men Jeppe har ikke fortrudt, at han valgte at lægge livet helt om - en øvelse, han varmt anbefaler til andre, der kigger sig selv i øjnene og en dag finder ud af, at de ikke er glade for det, de laver.

- Jeg kan meget bedre lide den Jeppe, jeg ser i spejlet i dag, siger han, og fortsætter:

- Det, der er rart for én som mig, er, at jeg hele tiden kan blive bedre. Jeg har udviklet mig meget og har nok nogle barndomsvenner, der ikke rigtig kan kende mig længere. Jeg har lært meget, jeg har ændret mig, og jeg kan en masse ting nu, som jeg ikke kunne før, siger han.

Det er ikke et universalmiddel, der fixer alt, der er galt i livet, advarer han dog.

- Dine problemer følger jo med, men jeg vil alligevel også anbefale til andre. For mig ville det være mere angstprovokerende at sidde og tænke tilbage, hvad nu hvis. Selvfølgelig er idéen om at fejle intimiderende, men når man ved, at der hvor man er nu, der er ikke rart, når man har den følelese - og forstår jeg faktisk ikke, hvorfor man ikke gør det, siger han

Man kan følge hans udvikling og udfordringer enten på den ovennævnte blog eller på Instagram@selvforsyning - sidstnævnte er den, der oftest opdateres.