Se billedserie I førstesalslejligheden i den gamle gardehusarkaserne på Algade 36 A bor jazzmusikerne Berit Engblad og Peter Kofod. På fredag inviterer de på intimkoncert og luksusmiddag i hjemmet - noget de forventer at gøre flere gange om måneden i fremtiden.. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Jazzduo inviterer på koncert og middag i eget hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jazzduo inviterer på koncert og middag i eget hjem

Vordingborg - 09. juni 2021 kl. 12:34 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

To jazzmusikere åbner deres nye hjem i Vordingborg med intimkoncerter, god mad og masser af nærvær.

For et lille halvt år siden flyttede Berit Engblad Hillestrøm og Peter Kofod ind i den gamle herskabelige lejlighed i den tidligere garderhusarkaserne på Algade 36 A. Her har de indrettet sig tro mod husets stil, men også med et moderne lydstudie. Parret er nemlig garvede jazzmusikere og udover at indspille deres musik, optræder de rundt om i landet. Derudover har de gennem adskillige år stået bag en række jazzevents, og dette vil de også gøre i Vordingborg.

Spændende møder Fredag 11. juni inviterer de indenfor til en intimkoncert i deres egne stuer. Her kommer Michelinkokken David Holtz og serverer god mad og gode vine og både musikere og betalende gæster deltager i det fælles måltid. Musikerne giver koncert i løbet af aftenen, men i pauserne og under middagen har man mulighed for at samtale både med de øvrige deltagere, værtsparret og musikerne.

- Vi har længe talt om, at lave et helhedsbillede med god mad og lækker musik at lytte til og med mulighed for at tale med musikerne, fortæller Berit Engblad, der selv som musiker er begejstret for den ping-pong der opstår mellem publikum og musikere under en intimkoncert:

- Som musikere ved vi også, hvor hyggeligt det er med intimkoncerter. Der er en stemning , man ikke har lyst til at gå hjem fra. Det kunne vi godt tænke os at give musikerne og dem, der kommer. Og de her omgivelser er skabt til at blive vist frem.

Trækker på sit netværk Parret trækker selv et publikum fra hele landet, som overnatter på Hotel Kong Valdemar, som jazzparret har indgået en favorabel aftale med. Men de håber også at lokale får lyst til at deltage. Og de har en helt særlig mission med intimkoncerterne:

- Når folk går herfra skal det være sådan at folk tænker: De mennesker vil jeg gerne tale med igen, siger Peter Kodfod og lover, at det ikke altid er ham og Berit, der optræder.

- Der kommer oftest andre prominente navne, siger han og oplyser eksempelvis at det næste arrangement, som bliver den 16. juli bliver med den amerikanske jazzsangerinde Nancy Harms og Peter Rosendal Kvartet.

- Vi brænder for den gode musik, mad og vin og dét at nyde begge dele i dejlige omgivelser med et strejf af luksus og velvære, så man får en helhedsoplevelse, man kan slappe af med. Samtidig kender vi grundet vores mange år i branchen rigtig mange navne indenfor jazz og smooth musik, både i ind- og udland. Det vil derfor være sådanne navne vi trækker til de små intimkoncerter, hvor de vil mingle med gæsterne og gæsterne kan forvente en god personlig oplevelse, fortæller Berit Engblad.

Her i den gamle fægtesal kommer koncerterne

til at foregå. Foto: Mille Holst



Tro mod stedet Berit Engblad og Peter Kofod har gennem de seneste måneder indkøbt en lang række antikke møbler og service, som passer til lejligheden. Og sådan har de altid gjort: Da de boede i en top moderne New York'er lejlighed var den indrettet meget minimalistisk, og da de boede i et gammelt stråtækt bindingsværkshus svarede indretningen til husets stil. Hus og indretning skal passe sammen.

- Hvis man er tro mod husets stil, så er der harmoni og så kan man leve i det, mener Berit Engblad, der personligt er bidt af Art Deco-stilen fra 1920'erne og '30'erne.

Det handler om nerven Til fredagens koncert er det Berit Engblad og Peter Kofod selv, der giver koncert med deres band ClassJazz, der også tæller jazzpianisten Carsten Svanberg og trommeslageren Thomas Metcalf. Desuden kommer trombonespiller Steen Nikolaj Hansen, der blandt andet er kendt fra Danmarks Radios Bigband. Stilen er jazz noir, en rolig jazzform, der giver mindelser om gamle franske film.

- Det er noget, der er kræset for, siger Berit Engblad. Hun er selv autodidakt jazzsangerinde men har også arbejdet indenfor pop og country.

- Jeg kan godt mærke, min sang bliver mere sofistikeret, jo mere jeg lytter, men min mission har altid været at gøre musikken lytbar for alle, siger hun.

Peter Kofod er uddannet først på det klassiske musikkonservatorium i København (på valdhorn), siden på det rytmiske og har gennem årene især spillet meget fusionsjazz. Hans hovedinstrument er i dag kontrabassen og elbassen, men han kan spille stort set alle instrumenter. Berit og Peter har spillet sammen i godt ti år og i begyndelsen var de ret alene om at være duo.

- Det var helt nyt at vi havde den her noir-stil og konstellationen sang og bas, fortæller Peter Kofod, der på stående fod kun kan komme i tanker om Cæcilie Nordby og Lars Danielsson, der har kastet sig ud i noget lignende.

- Vi følte os meget nøgne, konstaterer han og fortæller, at de var ude efter en bestemt nerve i musikken.

- Og sådan er det med det hele: Nerven i musikken, nerven i maden, nerven i oplevelsen, siger Berit og Peter fortsætter:

- Det er det, der rammer lige i maven.

Berit Engblad og Peter Kofod er selv blandt de

optrædende ved fredagens intimkoncert. Sådan

bliver det ikke hver gang. Der er store navne fra

både ind- og udland på plakaten senere.

Foto: Mille Holst



En art jazzklub Arrangementet på fredag er det første i lejligheden i Vordingborg, men parret har en intension om at arrangere op til to intimkoncerter med middag i hjemmet to gange om måneden - altid en fredag eller en lørdag aften.

- Det bliver en jazzklub, siger Peter Kofod.

- Det er ikke en forening. Man kan ikke komme ind fra gaden, men alle, der køber en billet bliver medlem af klubben.

Fakta Billetter fås på stuekoncert.eu Uanset om der er corona eller ej, så sætter lejligheden en naturlig begrænsning på, hvor mange, der kan deltage, og ifølge Peter Kofod bliver der aldrig plads til mere end højst 25 personer.