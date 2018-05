Jagten på søminer går ind ved Kriegers Flak

I sensommeren sender Vattenfall et skib ud for at undersøge, hvad der gemmer sig nede i havbunden der, hvor havmølleparken Kriegers Flak skal opføres, skriver Sjællandske. Det skal gøres, inden Vattenfalls medarbejdere begynder at etablere fundamenter til vindmøller. Erfaringen viser, at der kan være ueksploderede bomber eller miner fra første og anden verdenskrig gemt i mudder og tang på bunden af havet.