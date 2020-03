Jagt med hundeglam

Først var der samling og parade på gårdspladsen foran Klintholm Gods, hvor Carl Gustav Scavenius bød velkommen til de tyske og danske ryttere, der fik lidt portvin at varme sig på, inden turen gik afsted gennem skov og over marker. Det forlød på snakken under paraden, at portvinen vist også havde en vis helbredende virkning, da rytternes fest aften inden angiveligt ikke havde været kedelig.