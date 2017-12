Italienske firmaer får lov at bygge Storstrømsbro

Valget af italienere til at bygge den nye Storstrømsbro har mødt stor kritik, men Vejdirektoratet stoler fortsat på firmaerne.

Vordingborg - 09. december 2017 kl. 11:53 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er i 11. time, at firmaerne bag det kommende storstrømsbro-byggeri har afleveret de sidste og afgørende dokumenter, skriver Sjællandske lørdag.

Det har nemlig knebet med at få dokumentation for, at firmaerne ikke er blandet ind i kriminelle forhold. Derfor skulle de senest torsdag sende en antikorruptionserklæring til Vejdirektoratet. Ellers kunne hele udbuddet af det milliarddyre broprojekt risikere at skulle gå om.

Men det bliver ikke nødvendigt at finde nye firmaer til at bygge broen, understreger Niels Gottlieb, projektchef hos Vejdirektoratet.

- Vi modtog de sidste papirer torsdag formiddag, så nu har vi fået, hvad vi skal have, fortæller han til avisen.

Det var fagbladet 3F, der som de første kunne berette om problemerne med at få den nødvendige dokumentation fra de italienske firmaer. Det har været benzin på bålet i forhold til den debat, der har kørt om det kontroversielle valg af brobyggere.

Mange har på forskellige fora på nettet luftet deres utilfredshed med, at den danske stat endnu engang lægger en stor infrastruktur-opgave i italienske hænder, efter de uheldige oplevelser med IC4-togene, metroen og den århusianske letbane.

Niels Gottlieb maner dog til besindighed i den ophedede debat.

- Man kan mene, at vi skulle have indhentet dokumentationen allerede under prækvalifikationen, men vi satte gang i udbuddet helt tilbage i 2015, så vi ville under alle omstændigheder have bedt om fornyet dokumentation før kontraktunderskrivelsen.

- Reglerne er også blevet ændret i år efter vedtagelsen af den nye udbudslov. Udbuddet er lavet efter de gamle regler, og der har vi gjort, hvad vi skulle - og mere til. Vi har specifikt haft skrevet ind i udbudsmaterialet, at vi forbeholdt os ret til at indhente disse oplysninger, forklarer projektchefen, der kalder forløbet for en storm i et glas vand.

- Fra min stol af har vi et fint samarbejde med de italienske firmaer. Det ekstra dokument er bare udtryk for, at vi selvfølgelig tager det her meget seriøst. Vi skal være sikre på, at vi har de nødvendige oplysninger, og det har vi nu, forklarer han.

Vejdirektoratet forventer at have underskrevet kontrakten med de italienske firmaer inden jul.