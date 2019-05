Italienske brobyggere skruer helt op for kontrollen

- Vi stiller fra begyndelsen nogle krav til leverandørerne, som jeg vil mene er skrappere, end det er set nogen andre steder. Det handler om, at vi vil holde øje med både de udenlandske og danske leverandører for at undgå social dumping, siger hun til Fagbladet 3F.

Det kommer blandt andet til at betyde, at de lokale 3F-afdelinger vil få adgang til at tjekke lønsedler, timeregnskaber, ansættelseskontrakter og bankoverførsler, når Itinera skal opføre Storstrømsbroen og stå i spidsen for to hospitalsbyggerier.

Itinera kom i strid modvind, da de i 2017 vandt kontrakten på at opføre den nye Storstrømsbro, hvor det efterfølgende viste sig, at de to andre byggeentreprenører i konsortiet var rodet ind i en stor korruptionssag i Italien.

Itinera er ikke en del af korruptionssagen og har sidenhen vundet yderligere to milliardopgaver i Danmark.

Ud over Storstrømsbroen skal storentreprenøren nu også opføre Sjællands Universitetshospital i Køge og det meste af det nye universitetshospital i Odense sammen med et italiensk partnerselskab, CMB.

De tre byggeprojekter har sammenlagt et budget på knap 6,5 milliarder kroner og vil komme til at involvere en lang række underleverandører og et stort antal udenlandske arbejdere.

Den cocktail har tidligere vist sig at være en frugtbar grobund for social dumping og lønsnyd, og derfor har de lokale 3F-afdelinger arbejdet intenst på at få et samarbejde op at køre med Itinera, og det er lykkedes.

- Vi er enige om, at der skal være rene linjer, og vi oplever Itinera som meget samarbejdsvillige, siger Bjarne Jensen, næstformand i 3F Lolland.

Han har ansvaret for at holde øje med arbejdsvilkårene på både Storstrømsbroen og Sjællands Universitetshospital i Køge.

- De lægger alt frem, og vi kan komme på byggepladserne, når vi vil. Vi får også en liste over alle underentreprenører og bliver hørt, når der skal hyres nye virksomheder, siger Bjarne Jensen.

Fagbladet 3F kunne i marts fortælle, at Itinera har hyret to meget kontroversielle selskaber, der begge har rekordstore sager om løndumping fra den københavnske metro, til at arbejde på Storstrømsbroen.

Selskaberne, portugisiske CNBT og italienske CIPA, har tilsammen stået bag løndumping af hundredvis af metroarbejdere for næsten 60 millioner kroner.